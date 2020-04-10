استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال شهر مارس/ آذار 2020 يلقي بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 ويؤدي إلى تأجيلها للعام القادم.

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الاتحاد الياباني للسومو يعلن إقامة منافسات بطولة السومو الكبرى الربيعية التي كان مقرر عقدها في أوساكا في الثامن من مارس/ آذار خلف الأبواب المغلقة على خلفية تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وهي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كبرى دون جماهير منذ عام 1945.

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مكتب المدعي العام لحي مدينة هيروشيما يلقي القبض على ثلاثة من ضمنهم السكرتير المساعد لنائبة الحزب الليبرالي الديمقراطي (كواي أنري)، للاشتباه في دفع أجور تتجاوز الحد القانوني المسموح به لموظفي حملة انتخابات مجلس المستشارين التي جرت في يوليو/ تموز الماضي.

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الحكومة اليابانية ترفع أمر الإخلاء الذي كان مفروضًا على أحد أجزاء مدينة فوتابا بمحافظة فوكوشيما، في الرابع من مارس/ آذار الماضي في منتصف الليل. وهي الخطوة الأولى من نوعها في البلدة منذ فرض أمر الإخلاء عقب الحادث النووي الذي وقع في عام 2011 في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يعلن فرض قيود على الدخول للأراضي اليابانية على المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية، بما في ذلك المواطنين اليابانيين، مطالبًا إياهم بالبقاء في العزل لمدة 14 يومًا بعد الوصول. وقد دخلت التدابير حيز التنفيذ في التاسع من مارس/ آذار الماضي.

الحكومة اليابانية تعلن تأجيل الزيارة الرسمية للرئيس الصيني (شي جين بينغ) إلى الأراضي اليابانية التي كان من المقرر عقدها في أبريل/ نيسان.

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تأجيل انطلاقة موسم البيسبول الياباني للمحترفين التي كانت مقررة في العشرين من مارس/ آذار الماضي.

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اليابان تحي ذكرى مرور تسع سنوات على زلزال شرق اليابان المدمر، إلا أنه تقرر إلغاء الحفل الذي كان مقرر إقامته من قبل الحكومة على المسرح الوطني بطوكيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

اتحاد البيسبول الياباني للمرحلة الثانوية يقرر إلغاء البطولة الأكاديمية الربيعية الوطنية التي كان من المقرر انطلاق منافساتها في التاسع عشر من مارس/ آذار.

بعد المشاورات الربيعية لكبرى الشركات حيال إجراءات تسيير الأعمال بين الإدارة والموظفين، شركة تويوتا تقرر تأجيل زيادة أجور العاملين لأول مرة منذ سبع سنوات.

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محكمة سينداي العليا تأمر شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بدفع مبلغ 734 مليون ين كتعويضات لـ 216 شخصًا أجبروا على الإخلاء بعد الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. وهذا هو الحكم الأول من بين حوالي 30 دعوى قضائية جماعية رُفعت في جميع أنحاء البلاد.

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رئيس الوزراء آبي يُمنح سلطة إعلان حالة الطوارئ أثناء مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). والذي بموجبه يمكنه أن يمنح المحافظين سلطات لوضع قيود على حقوق المواطنين المدنيين.

مؤشر نيكي ينخفض بما يزيد عن 1,800 نقطة قبل أن يتعافى لينهي اليوم عند 17,431.05، بانخفاض قدره 1,128.58 عن نهاية اليوم السابق. وهذا هو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

لوحة رقمية تظهر معدلات مؤشر نيكي في بورصة طوكيو في 13 مارس/ آذار 2020، جيجي برس.

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استقالة الرئيس (إيوانى شيغكي) والمستشار (موري شوسوكي) واثنان آخران من شركة كانساي للطاقة الكهربائية بعد تحقيق أجرته جهة خارجية في فضيحة متعلقة بالرشوة.

خط قطارات (جوبان لاين) يعود إلى الخدمة بكامل طاقته لأول مرة منذ كارثة زلزال شرق اليابان المدمر.

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محكمة يوكوهاما الجزئية تحكم على (أوماتسو ساطوشي) بالإعدام بتهمة قتل 19 شخصًا وإصابة 26 آخرين في محل عمله السابق بإحدى الدور المخصصة لرعاية الأشخاص المعاقين ذهنيًا في مدينة ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا.

مصرف اليابان يقرر تنفيذ أول إجراءاته الخاصة بالتيسير النقدي لمدة ثلاث سنوات ونصف، بما في ذلك مضاعفة شراء الصناديق المتداولة في البورصة ودعم التدفق النقدي.

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أرملة (أكاغي طوشيو)، المسؤول المالي الذي مات منتحرًا، ترفع دعوى قضائية أمام محكمة محافظة أوساكا تطلب فيها تعويضات من الحكومة ومن (ساغاوا نوبوهيسا)، المدير العام السابق لوزارة المالية. وتقول إن انتحار زوجها ناجم عن أمر بالتلاعب بالوثائق المتعلقة ببيع قطعة أرض مملوكة للدولة لصالح مؤسسة (موريتومو غاكوين).

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محكمة محافظة تشيبا تقضي بالسجن على (كوريهيرا يوإيتشيرو) لمدة 16 عامًا بتهمة الاعتداء الجسدي الذي أفضى إلى وفاة ابنته (ميا) البالغة من العمر 10 سنوات في يناير/ كانون الثاني 2019.

محافظ أوساكا (يوشيمورا هيروفومي) ومحافظ هيوغو (إيدو توشيزيو) يناشدان السكان لتجنب السفر والرحلات غير الضرورية في عطلات نهاية الأسبوع بداية من 20 مارس/ آذار. هذا وقد وجهت مُحافِظة طوكيو (كويكي يوريكو) نداء مشابهًا في الخامس والعشرين من نفس الشهر.

تقاطع حي شيبويا الشهير بأعداده الغفيرة يشهد تراجعًا ملحوظًا في أعداد المارة على غير المعتاد. الصورة في 28 مارس/ آذار 2020. جيجي برس.

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تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020 لغاية عام 2021 في خطو غير مسبوقة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد.

بعد تأجيل مراسم حمل الشعلة الأولمبية بالتتابع، تمت إزالة المسرح الذي كان معدًا عند نقطة الانطلاق المخطط لها من محطة (جى-فيليج) في مدينة ناراها بمحافظة فوكوشيما في السادس والعشرين من مارس/ آذار 2020. جيجي برس.

شركتي تويوتا و إن تي تي تشكلان تحالفًا لرأس المال والأعمال التجارية للعمل معا على تطوير مدينة ذكية.

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وفاة الفنان الكوميدي (شيمورا كين) أحد أعضاء فريق (دريفترز) الترفيهي عن عمر يناهز السبعين عامًا، بعد تسعة أيام من دخوله المستشفى مصابًا بفيروس كورونا.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: مصارعو السومو يدخلون الحلبة في اليوم الأخير من البطولة الربيعية المقامة على أرضية حلبة (إديون أرينا أوساكا) في الثاني والعشرين من مارس/ آذار 2020. جيجي برس)