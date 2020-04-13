Propagation active du coronavirus, report des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et exceptionnelle tombée de neige dans la capitale : retour sur les événements marquants du mois de mars 2020 au Japon.

Dimanche 1er

Face à la propagation du nouveau coronavirus Covid-19, l’association japonaise de sumo a annoncé que le tournoi de printemps serait disputé à huis clos. Il s’est déroulé du 8 au 15 mars, sans spectateurs. Cela n’était jamais arrivé, mis à part en 1945 où seuls des invalides de guerre avaient été présents.

Mardi 3

Le bureau des procureurs du district d’Hiroshima a arrêté trois secrétaires travaillant pour la député du Parti libéral-démocrate (PLD) Kawai Anri, accusés d’avoir payé des membres du personnel de campagne au-delà des limites légales lors des élections de la Chambre des conseillers en juillet dernier.

Mercredi 4

Un ordre d’évacuation a été levé dans une partie de la ville de Futaba dans la préfecture de Fukushima. C’est la première fois qu’une telle décision a été prise depuis l’accident nucléaire de mars 2011.

Jeudi 5

Le Premier ministre Abe Shinzô a annoncé que des restrictions d’entrée seraient imposées aux voyageurs en provenance de Chine et de Corée du Sud (y compris les citoyens japonais). Ils devront se mettre en confinement pendant deux semaines dans des lieux prescrits. La mesure est entrée en vigueur le 9 mars.

Le gouvernement a annoncé que la visite d’État du président chinois Xi Jinping, prévue en avril, a été reportée.

La Japonaise Ogata Sadako, la première Japonaise et la première femme à avoir occupé le poste de Haut Commissaire de l’ONU pour les réfugiés (HCR), a été élue parmi les 100 femmes qui ont marqué les 100 dernières années par le magazine Times. Ce dernier a établi une liste des 100 personnalités féminines qui ont marqué chaque année depuis 1920.

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Lundi 9

L’ouverture de la saison de baseball professionnel, initialement prévue pour le 20 mars, a été reportée.

Mercredi 11

Neuf années se sont écoulées depuis le séisme et le tsunami du nord-est du Japon et la catastrophe nucléaire de Fukushima. La cérémonie commémorative que le gouvernement avait prévu de tenir au théâtre national du Japon (arrondissement de Chiyoda, à Tokyo) a été annulée en raison de la propagation du coronavirus.

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La Fédération de baseball lycéen a annoncé l’annulation du tournoi annuel de printemps, qui devait débuter le 19 mars.

Les dirigeants de grandes entreprises, notamment des industries de l’automobile et de l’électronique, ont annoncé leur réponse aux demandes d’augmentation de salaire des syndicats professionnels. Toyota a décidé de ne pas revoir son salaire de base à la hausse pour la première fois en sept ans.

Jeudi 12

La haute cour de Sendai a ordonné à Tepco, la Compagnie d’électricité de Tokyo, de payer 734 millions de yens (6,2 millions d’euros) de dommages et intérêts à 216 personnes ayant été évacuées après l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima. C’est la première fois qu’une haute cour prend une décision dans le cadre de l’accident nucléaire parmi les 30 procès en cours dans tout le pays.

Vendredi 13

Une révision de la loi sur les mesures spéciales contre les maladies infectieuses, qui inclut le Covid-19, a été adoptée. Le texte permet d’établir l’état d’urgence, conférant un fort pouvoir exécutif aux gouverneurs des préfectures et restreignant les droits individuels des citoyens.

L’indice Nikkei a chuté temporairement de 1 869 points, avant de remonter pour clôturer la journée à 17 431,05 points, soit une baisse de 1 128,58 par rapport à la veille. Il s’agit de son niveau le plus bas depuis plus de trois ans.

Un panneau affichant l’indice Nikkei lors de sa forte chute du 13 mars 2020, à Tokyo. (Jiji press)

Samedi 14

Le président de la Compagnie électrique du Kansai Iwane Shigeki, ainsi que le directeur général Mori Shôsuke et deux autres dirigeants ont annoncé leur démission suite à une enquête menée par un comité indépendant sur une affaire de corruption au sein de l’entreprise.

La ligne ferroviaire Jôban, dont une partie passe par la zone d’exclusion autour de la centrale de Fukushima Daiichi, a été intégralement réouverte pour la première fois depuis mars 2011.