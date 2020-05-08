Los esfuerzos para combatir la epidemia de la COVID-19, entre los que se incluyó la declaración del estado de emergencia en todo el país, ocuparon la actualidad en Japón durante el mes de abril de 2020.

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El primer ministro Abe Shinzō anuncia que el Gobierno planea distribuir dos mascarillas de tela a los más de 50 millones de hogares del país como parte de las iniciativas para contener la epidemia de la COVID-19.

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El Gobierno de Japón entregará dos mascarillas a cada hogar como protección ante el nuevo coronavirus

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que ha aconsejado a los gobiernos de las prefecturas que los pacientes asintomáticos de la COVID-19 y aquellos con síntomas leves sean enviados a sus casas o alojados en hoteles hasta su recuperación en lugar de ser hospitalizados.

El escritor nacido en Gran Bretaña y activista medioambiental C. W. Nicol, nacionalizado japonés en 1995, fallece a la edad de 79 años.

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La candidata independiente Naitō Sawako es elegida alcaldesa de Tokushima tras vencer a Endō Akiyoshi. A sus 36 años, Naitō es la mujer más joven que ha ocupado una alcaldía.

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El Gobierno adopta un paquete de estímulo económico de 108 billones de yenes, equivalente a casi el 20 % del Producto Interior Bruto de Japón. En este paquete se incluye un gasto fiscal directo de 39,5 billones de yenes.

El primer ministro Abe declara el estado de emergencia para tratar de contener la COVID-19 en Tokio y otras seis prefecturas. En principio, el estado de emergencia se extenderá hasta el 6 de mayo.

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La gobernadora de Tokio Koike Yuriko explica a qué negocios se les pedirá que cierren o acorten su horario de apertura durante el estado de emergencia.

La gobernadora Koike Yuriko durante una rueda de prensa en Tokio el 10 de abril de 2020. (© Jiji)

Ōbayashi Nobuhiko, conocido internacionalmente por haber dirigido la película de culto House, fallece en Tokio a los 82 años.

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El Grupo Softbank prevé unas pérdidas netas de 750.000 millones de yenes para el año fiscal que finalizó en marzo de 2020. El 30 de abril revisa esta cifra al alza y la sitúa en los 900.000 millones de yenes.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de Japón era de 126,2 millones de personas a 1 de octubre de 2019. Es el noveno año consecutivo que la población total disminuye.

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La Organización Nacional del Turismo Japonés informa que unos 193.700 visitantes llegaron al país en marzo, un 93 % menos que en el mismo mes del año anterior.

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El primer ministro Abe expande el estado de emergencia a todo el país hasta el 6 de mayo. Asimismo, decide reescribir el presupuesto adicional accediendo a la petición del Kōmeitō, su compañero de coalición, para entregar 100.000 yenes en efectivo a todos los residentes, en lugar de los 300.000 yenes que iba a entregarse en principio a los hogares que hubieran sufrido pérdidas en sus ingresos debido a la crisis del coronavirus.

Un empleado del servicio postal ordena sobre una motocicleta de reparto varias de las mascarillas que serán enviadas a los hogares japoneses. En Setagaya, Tokio, el 17 de abril. (© Jiji)

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El número de casos de la COVID-19 registrados en Japón supera los 10.000. En esta cifra se excluyen los casos del crucero Diamond Princess.

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El Gobierno adopta su presupuesto adicional para el año fiscal 2020, en el que se incluye una ayuda de 100.000 yenes por persona. El gasto por cuenta corriente bajo este presupuesto adicional revisado es de 25,7 billones de yenes. Es aprobado en la Dieta el 30 de abril.

Durante su primera audiencia en el Tribunal del Distrito de Hiroshima, Tatemichi Hiroshi, secretario de la diputada del Partido Liberal Democrático Kawai Anri, se niega a declarar sobre una supuesta violación de la ley electoral. Tatemichi es acusado de haber realizado pagos por encima del límite permitido por la ley a los trabajadores de la campaña electoral durante las elecciones a la Cámara Alta de 2019 en las que Kawai obtuvo su escaño.

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La Oficina del Gabinete publica un cálculo realizado por un panel de expertos que sugiere que un terremoto de intensidad 7 en la escala japonesa en la fosa japonesa de las Kuriles podría provocar un tsunami de 30 metros de alto en Hokkaidō y en la prefectura de Iwate.

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El informe económico mensual de abril del Gobierno revisa a la baja la evaluación de marzo y recoge que la economía “está empeorando rápidamente hasta una situación extremadamente grave” debido a la epidemia de la COVID-19.

La actriz Okae Kumiko fallece en un hospital de Tokio a los 63 años a causa de una neumonía causada por la COVID-19.

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El Banco de Japón celebra una reunión de política monetaria y anuncia que ha decidido ampliar la flexibilización. De esta forma, elimina el límite de 80 billones de yenes para la compra de bonos del Gobierno y declara que pretende comprarlos activamente.

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El primer ministro Abe sugiere que podría extender el estado de emergencia por la COVID-19 más allá del 6 de mayo, y asegura ante la prensa que será complicado volver a la vida normal el 7 de mayo y que la población debe prepararse hasta cierto punto para resistir más tiempo en esta situación.

(Fotografía del encabezado: tras el anuncio del estado de emergencia, muchas tiendas cerraron en la Nakamise de Asakusa en Tokio el 8 de abril de 2020. © Jiji.)