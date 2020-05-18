政府发布关于新冠病毒疫情的紧急状态宣言、总额超过25万亿日元的政府补充预算案获得通过……，请看2020年4月日本要闻回顾。

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日本首相安倍晋三宣布，为防止新冠病毒传播扩散，将向全国5000多万个家庭每户发放两个布口罩。

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日本为每户家庭发放两个布口罩

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厚生劳动省宣布，已经通知各都道府县推进相关准备工作，安排感染新冠病毒的无症状和轻症患者在自家或酒店等指定场所隔离休养。

生于英国的作家、环保活动家C・W・尼科尔在长野市一家医院离世，享年79岁。

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无党派新人政治家内藤佐和子（36岁）在德岛市长选举中击败现任市长远藤彰良（64岁），首次当选市长，她也成为了历史上最年轻的女市长。

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鉴于新冠肺炎疫情扩大，政府召开内阁会议敲定了总额达108万亿日元的紧急经济对策，其规模相当于国内生产总值（GDP）的20%，创下历史最高水平，其中财政支出部分为39.5万亿日元。

为阻止新冠肺炎疫情蔓延，安倍晋三首相发布紧急状态宣言，适用对象为东京等七个都府县，时间持续至5月6日。

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日本首相安倍发布紧急状态宣言，呼吁减少八成人际接触

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安倍首相发布紧急状态宣言后，东京都知事小池百合子公布了关于要求企业停业的具体安排，要求夜总会和卡拉OK等多个行业停业或缩短营业时间。

执导过《转校生》《穿越少女》等作品的著名电影导演大林宣彦，在东京的家中离世，享年82岁。

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软银集团发布消息称，预计2019财年并表经营亏损将达到1.35万亿日元。因投资的企业经营状况不佳，财报在投资事业上计提了巨额亏损。

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总务省公布的数据显示，截至2019年10月1日，日本总人口推算数值为1.26亿人，已连续九年减少。

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日本政府观光局公布的数据显示，3月的访日游客人数（推算值）为19.37万人，同比减少93%，创下历史最大降幅。

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首相安倍晋三决定将针对新冠肺炎疫情的紧急状态宣言对象地区扩大至全国所有都道府县，期限均截止至5月6日。同时，将从补充预算案中删除面向收入减少家庭发放30万日元补贴的方案，改为按照公明党要求，向所有国民每人发放10万日元现金。

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除“钻石公主”号邮轮的乘客外，日本国内确诊新冠病毒感染者累计超过1万人。

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政府召开内阁会议敲定了2020年度补充预算案，以面向全体国民每人发放10万日元现金补助。补充预算的一般会计总额为25.6914万亿日元。法案在30日的国会上获得表决通过。

自民党籍参议员河井案里（广岛选区）的公设第二秘书立道浩（54岁），被检方认定在去年7月的参议院选举时向拉票宣传车上的工作人员支付了超过法定上限的报酬，指控其犯有违反公职选举法（收买）罪，广岛地方法院对此举行了首次公判。被告人对是否承认起诉内容保留了权利。

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根据内阁府公布的推算，如果日本海沟和千岛海沟沿线发生强烈地震，北海道将会出现烈度达7级的震动，北海道和岩手县将遭遇最高可达30米的海啸袭击。

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日本政府在4月的月度经济报告中，下调了3月的总体判断，指出经济形势“正在快速恶化，目前处在极为严峻的状况之中”。

曾出演过大量家庭类电视剧的女演员冈江久美子在东京都一家医院离世，享年63岁。此前她曾感染新冠病毒肺炎。

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日本银行召开金融政策决策会议，决定实施追加金融宽松政策，表示将取消全年80万亿日元的国债购买上限，采取更加积极的购债行动。

标题图片：日本政府发布了紧急状态宣言后，东京浅草游览区的众多店铺纷纷暂停营业，2020年4月8日，东京都台东区（时事社）