Déclaration de l’état d'urgence face à la propagation du coronavirus et adoption d’un budget anti-crise de plus de 220 milliards d’euros : retour sur les évènements marquants du mois d’avril 2020 au Japon.

Mercredi 1er

Le Premier ministre Abe Shinzô a annoncé la distribution de deux masques en tissu à chacun des 50 millions de ménages du pays afin d’enrayer la propagation du Covid-19.

Jeudi 2

La Cour suprême du Chili a accepté d’extrader Nicolas Zepeda Contreras pour le soumettre à la justice française. Ce dernier est le principal suspect dans le meurtre d’une étudiante japonaise à Besançon en décembre 2016.

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Vendredi 3

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a demandé aux autorités préfectorales de prendre des mesures pour que les personnes asymptomatiques ou présentant des symptômes légers puissent être prises en charge chez eux ou dans des hôtels.

Dans cette même optique, la Nippon Foundation a annoncé préparer 10 000 lits pour les patients présentant des symptômes légers ou une absence de signes.

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L’écrivain et écologiste d’origine britannique C. W. Nicol, naturalisé japonais en 1995, est décédé à l’âge de 79 ans dans un hôpital de Nagano.

Dimanche 5

Naito Sawako, âgée de 36 ans, a été élue maire de Tokushima. N’appartenant à aucun parti politique, elle est devenue la plus jeune maire de l’histoire du Japon en battant le maire sortant Endo Akiyoshi.

Mardi 7

Le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un plan économique d’urgence sans précédent de 108 000 milliards de yens (915 milliards d’euros), un montant équivalant à 20 % du produit intérieur brut (PIB), dont 39 500 milliards de yens (34 milliards d’euros) alloués aux dépenses publiques.

Le Premier ministre Abe Shinzô a déclaré l’état d’urgence dans les sept préfectures les plus touchées jusqu’au 6 mai afin d’endiguer la propagation du Covid-19.

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Vendredi 10

Suite à l’instauration de l’état d’urgence, la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a demandé à de nombreux établissements et commerces de fermer ou de réduire leurs horaires d’ouverture, dont les discothèques et les karaokés.

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko lors d’une conférence de presse au gouvernement métropolitain de Tokyo, le 10 avril 2020 (Jiji press)

Le réalisateur Ôbayashi Nobuhiko est décédé à l’âge de 82 ans. Cinéaste à la carrière prolifique, il est notamment connu pours ses films La Nouvelle de la classe et La Traversée du temps.

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Lundi 13

Softbank a annoncé des pertes opérationnelles s’élevant à 1 350 milliards de yens (11,4 milliards d’euros) pour l’exercice se terminant en mars 2020. Ces lourdes pertes sont causées par des investissements effectués dans des entreprises faisant aujourd’hui face à de grandes difficultés financières.

Mardi 14

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a publié une estimation de la population totale du Japon à la date du 1er octobre 2019 : 126 millions d’habitants. Le chiffre est en baisse pour la neuvième année consécutive.

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La préfecture d’Osaka a annoncé qu’elle comptait lancer les premiers essais cliniques d’un vaccin contre le coronavirus dès le mois de juillet.

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Mercredi 15

L’office national du tourisme japonais a annoncé que 193 700 visiteurs étrangers avaient visité le pays au cours du mois de mars 2020, soit une baisse record de 93 % par rapport à l’année précédente.

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Jeudi 16

Le Premier ministre Abe Shinzô a étendu l’état d’urgence au reste du pays. En outre, le plan initial de distribution de 300 000 yens (2 600 euros) aux ménages en difficulté a été remplacé par une aide de 100 000 yens (870 euros) à chaque habitant, comme le demandait le parti Kômeitô, l’allié du parti au pouvoir.

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