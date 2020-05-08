الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد، كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أبريل/ نيسان 2020.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يعلن عن خطط الحكومة لتوزيع كمامتين من القماش قابلة لإعادة الاستخدام لأكثر من 50 مليون أسرة في جميع أنحاء البلاد كجزء من الجهود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تقول بأنها نصحت حكومات المحافظات بأن مرضى فيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض ومن يعانون من أعراض طفيفة بإمكانهم التعافي في منازلهم أو الفنادق بدلاً من دخولهم المستشفى.

وفاة الكاتب البريطاني المولد والناشط البيئي (سي دبليو نيكول)، الذي أصبح مواطنًا يابانيًا في عام 1995 عن عمر يناهز 79 عامًا.

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انتخاب المرشحة المستقلة (نايطو سواكو) رئيسة لبلدية طوكوشيما، متغلبة على الرئيس الحالي (إندو أكييوشي). وهي تبلغ من العمر 36 عامًا، لتكون بذلك أصغر عمدة يابانية.

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الحكومة تتبنى حزمة تحفيزية اقتصادية بقيمة 108 تريليون ين، أي ما يعادل حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لليابان. وهذا يشمل 39,5 تريليون ين مخصصة للإنفاق المالي المباشر.

رئيس الوزراء آبي يعلن حالة الطوارئ ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي فيروس كورونا في طوكيو وست محافظات أخرى. والتي من المقرر أن ستستمر حتى السادس من مايو/ أيار 2020.

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محافِظة طوكيو (كويكي يوريكو) تعلن تفاصيل بشأن مَن مِن الشركات سيُطلب منها الإغلاق أوتقليل أوقات العمل خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.

المحافِظة كويكي يوريكو تعقد مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو في العاشر من أبريل/ نيسان 2020. جيجي برس.

وفاة (أوباياشي نوبوهيكو) المعروف عالميًا بإخرجه لفيلم الرعب الجماهيري (هاوس)، في طوكيو عن عمر يناهز 82 عامًا.

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مجموعة سوفت بنك تتوقع خسارة صافية بقيمة 750 مليار ين للسنة المنتهية في مارس/ آذار 2020، بعد تسجيل خسائر ضخمة من خلال صندوق الرؤية والاستثمارات في شركات أخرى. وفي 30 أبريل/ نيسان، تمت مراجعة الرقم ليرتفع إلى 900 مليار ين.

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وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن عدد سكان اليابان اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بلغ 126,2 مليون نسمة، مسجلة بذلك انخفاضٍ للسنة التاسعة على التوالي.

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هيئة السياحة الوطنية اليابانية تعلن أن ما يقدر بنحو 193,700 زائر جاءوا إلى البلاد في مارس/ آذار، بانخفاض قياسي بلغ 93٪ عن العام السابق.

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رئيس الوزراء آبي يعلن توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل جميع محافظات البلاد حتى السادس من مايو/ أيار. كما قرر إعادة صياغة الميزانية التكميلية تماشياً مع رغبة الشريك الائتلافي حزب (كوميتو) الذي يأمل في منح 100,000 ين نقدًا لجميع الأفراد المقيمين، بدلاً من 300,000 ين للأسر التي عانت من خسارة في مستويات مداخيلهم.

أحد موظفي مكتب البريد يحزم بعضًا من الكمامات لإرسالها إلى مختلف الأسر اليابانية عبر خدمات التوصيل بالدراجات النارية في حي (سيتاغايا)، بطوكيو، في السابع عشر من أبريل/ نيسان. جيجي برس.

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ارتفاع عدد الحالات المكتشفة المصابة بفيروس كورونا في اليابان إلى أكثر من 10,000 حالة. ويستثني من هذا الرقم الحالات الموجودة على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس.

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مجلس الوزراء يعتمد ميزانيته التكميلية للسنة المالية 2020، بما في ذلك تخصيص مبلغ 100,000 ين ياباني لكل فرد. وسيكون حجم نفقات الحساب العام في إطار الميزانية المعدلة هو 25,7 تريليون ين. وقد تم التصديق على ذلك في البرلمان الياباني في الثلاثين من أبريل/ نيسان.

في أولى جلسات استماعه في محكمة محافظة هيروشيما، رفض (تاتيميتشي هيروشي)، السكرتير المساعد لنائبة الحزب الليبرالي الديمقراطي (كواي أنري)، الاعتراف بشأن انتهاكه المزعوم لقوانين الانتخابات. وهو متهم بدفع مبالغ أعلى من الحد القانوني المسموح به لموظفي الحملة الانتخابية خلال حملة ترشح (كاواي) الناجحة لمجلس الشيوخ في يوليو/ تموز 2019.

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مكتب مجلس الوزراء يصدر تقريرًا تقديرًا من لجنة خبراء يفيد بأن وقوع زلزال ما بقوة 7 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني في منطقة خندق اليابان أو خندق الكوريل قد يسبب موجات تسونامي عاتية يصل ارتفاعها إلى 30 مترًا في محافظة هوكايدو أو محافظة إيواتى.

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التقرير الاقتصادي الشهري للحكومة لشهر أبريل/ نيسان يشير إلى مزيدٍ من الانخفاض في التقييمات لشهر مارس/ آذار، منوهًا إلى أن الاقتصاد ”يزداد سوءاً بسرعة كبيرة في ظل ظروف شديد الخطورة“ بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفاة الممثلة (أوكائي كوميكو) في إحدى مستشفيات طوكيو عن عمر يناهز 63 عامًا بسبب الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا.

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مصرف اليابان يعقد اجتماعًا لمناقشة السياسات ويعلن قرارًا بمزيد من التيسيرات النقدية. حيث تم إلغاء الحد الأعلى السنوي البالغ 80 تريليون ين لشراء السندات الحكومية، معربة عن عزمها مواصلة شرائها.

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رئيس الوزراء آبي يشير إلى نيته تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد السادس من مايو/ آيار على خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا، حيث أخبر الصحفيين أنه سيكون من الصعب العودة إلى الحياة الطبيعية في السابع من مايو/ أيار، وأنه يجب على الناس الاستعداد لتحمل المزيد من الأوضاع الراهنة.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة العنوان: عقب إعلان حالة الطوارئ، إغلاق العديد من المحال التجارية في أروقة أسواق (أساكوسا ناكاميسى) في طوكيو في الثامن من أبريل/ نيسان 2020 جيجي برس)