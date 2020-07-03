El levantamiento gradual de las restricciones derivadas de la COVID-19 fue una de las principales noticias del pasado mes de junio de 2020 en Japón.

2

Tokio emite una nueva alerta por la propagación de la COVID-19. La alerta se levanta el 11 de junio.

Artículo relacionado

4

El jugador de shōgi Fujii Sōta, de 17 años, se convierte en el aspirante al título Kisei más joven de la historia, batiendo una marca que se había mantenido durante 31 años.

5

Yokota Shigeru, padre de la japonesa abducida por Corea del Norte Yokota Megumi, fallece a la edad de 87 años. Fue uno de los líderes de la Asociación de Familiares de las Víctimas de los Secuestros de Corea del Norte.

El primer ministro Abe Shinzō (a la derecha) junto a Yokota Shigeru (en el centro) y su mujer Sakie en Tokio el 10 de junio de 2014. El panel de la derecha muestra a Yokota Megumi, que fue abducida por Corea del Norte cuando tenía 13 años. (© Jiji)

Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar muestran que Japón experimentó un descenso de su población natural de más de 516.000 personas en 2019, ya que el número de muertes superó al de nacimientos en más de medio millón por primera vez. La tasa de fertilidad total—el promedio de niños nacidos por cada mujer durante su vida—cayó por cuarto año consecutivo hasta situarse en 1,36.

Kawasaki Tomisaku, el pediatra que descubrió la enfermedad de Kawasaki, fallece a los 95 años.

Artículo relacionado

Fallece a los 95 años el pediatra que descubrió la enfermedad de Kawasaki

10

La Federación de Béisbol de Institutos de Japón anuncia que los equipos seleccionados para el torneo invitacional de primavera que ha sido cancelado jugarán partidos amistosos sin público en el estadio Kōshien.

12

La Dieta promulga un segundo presupuesto adicional para el año fiscal 2020 para hacer frente a la crisis de la COVID-19. Con un gasto por cuenta corriente de 31,9 billones de yenes, es el mayor presupuesto adicional aprobado de la historia.

15

El ministro de Defensa Kōno Tarō anuncia la suspensión de los planes para instalar el sistema de escudo antimisiles terrestre Aegis en las prefecturas de Akita y Yamaguchi.

16

El Ministerio de Salud anuncia los resultados de los estudios para hallar anticuerpos del coronavirus realizados en las prefecturas de Tokio (donde un 0,10 % de los sujetos analizados habían generado anticuerpos, lo que indica que habían estado expuestos al virus), Osaka (0,17 %) y Miyagi (0,03 %).

Artículo relacionado

Hallan anticuerpos para el coronavirus en solo el 0,10 % de las personas analizadas en Tokio

17

La sesión ordinaria de la Dieta finaliza.

18

El exministro de Justicia Kawai Katsuyuki y su mujer Anri, ambos diputados, son arrestados por la fiscalía de Tokio en conexión con una acusación de compra de votos relacionada con su campaña para las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2019.

19

El Gobierno levanta su petición de restricción voluntaria sobre el cruce de las fronteras de las prefecturas impuesta a raíz de la crisis de la COVID-19.

La temporada de béisbol profesional de Japón comienza con partidos celebrados a puerta cerrada.

22

La Asociación de Fútbol de Japón retira su candidatura a sede de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023.

Artículo relacionado

Japón retira su candidatura como sede de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023

23

Se celebra el 75.º aniversario del fin de la Batalla de Okinawa en un acto anual celebrado en el Parque Conmemorativo de la Paz de Itoman de la prefectura.

Un hombre reza frente al monumento de la Piedra Angular de la Paz en el Parque Conmemorativo de la Paz de Itoman, en Okinawa el 23 de junio de 2020. (© Jiji)

Artículo relacionado

Okinawa conmemora el 75.º aniversario del final de la guerra con un compromiso de paz

El instituto Riken anuncia que la supercomputadora Fugaku que desarrolla junto a Fujitsu y otros ha sido reconocida como la más rápida del mundo en cuatro clasificaciones mundiales.

La supercomputadora Fugaku presentada a los medios en Kobe el 16 de junio de 2020. (© Jiji)

Artículo relacionado

La supercomputadora “Fugaku” es calificada como la más potente del mundo

24

El ministro para la Revitalización Económica Nishimura Yasutoshi afirma que el actual panel de expertos del Gobierno sobre la COVID-19 será disuelto y reemplazado por un nuevo grupo.

26

Las prefecturas de todo Japón registran un total de 105 nuevos casos de COVID-19. Es la primera vez que el total supera los 100 casos en aproximadamente un mes y medio.

30

El Tribunal Supremo anula una sentencia del Tribunal Superior de Osaka que aseguraba que la ciudad de Izumisano de dicha prefectura podía quedar excluida del sistema furusato nōzei (pago de impuestos de la tierra natal), apoyando la postura de la ciudad, que sostiene que el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones no tiene la autoridad para excluir a municipios concretos de esta iniciativa.

Fotografía del encabezado: el puente Rainbow Bridge de Tokio iluminado en rojo durante la alerta en Tokio el 2 de junio de 2020. (© Jiji.)