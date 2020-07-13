استمرار الرفع التدريجي للقيود التي كانت مفروضة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كان بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر يونيو/ حزيران 2020.

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حكومة طوكيو تصدر تحذيراً جديداً بشأن مخاوف تجدد انتشار فيروس كورونا. هذا وقد تم رفع ما أطلق عليه (إنذار طوكيو) في الحادي عشر من يونيو/ حزيران.

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(فوجي ساطو) البالغ من العمر 17 عامًا أحد محترفي لعبة الـ (شوغي) أو الشطرنج الياباني يصبح أصغر منافس على لقب بطولة (كيسي) إحدى البطولات الثمانية الكبرى في اللعبة، محطماً بذلك الرقم القياسي السابق لأصغر منافس على بطولة كبرى، والذي ظل صامدًا لمدة 31 عامًا.

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وفاة (يوكوتا شيغيرو)، والد (يوكوتا ميغومي) الفتاة اليابانية التي كانت قد تعرضت للاختطاف في سبعينات القرن الماضي على يد أحد عملاء كوريا الشمالية، وذلك عن عمر يناهز 87 عامًا. هذا وقد كان رئيسًا سابقًا لرابطة أسر الضحايا الذين اختطفوا من قبل كوريا الشمالية.

رئيس الوزراء شينزو آبى (يمين الصورة) مع (يوكوتا شيغيرو) (في الوسط) وزوجته (ساكي) في طوكيو في العاشر من يونيو/ حزيران. وعلى يمين الصورة تظهر لوحة لـ (يوكوتا ميغومي)، الفتاة التي كانت قد اختُطفت من قبل أحد عملاء كوريا الشمالية وهي في الثالثة عشرة من عمرها. جيجي برس.

الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تفيد بأن اليابان شهدت انخفاضًا طبيعيًا في عدد السكان بأكثر من 516,000 شخص في عام 2019، حيث تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد بأكثر من نصف مليون لأول مرة. وقد انخفض معدل الخصوبة الكلي – متوسط عدد الأطفال المولودين لكل امرأة على مدار حياتها – للسنة الرابعة على التوالي إلى 1,36.

وفاة (كاواساكي طوميساكو)، طبيب الأطفال الذي اكتشف مرض (كاواساكي – متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية، مرض يصيب الأطفال ممن هم بين سن 2-5 سنوات)، عن عمر يناهز 95 عامًا.

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الاتحاد الياباني للبيسبول للمدارس الثانوية يعلن أن الفرق التي كانت مختارة لخوض مباريات بطولة الربيع التي أُلغيت بداعي انتشار وباء فيروس كورونا ستخوض مباريات ودية خلف الأبواب المغلقة على أرضية ملعب (كوشيإن).

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البرلمان الياباني يقر ميزانية تكميلية ثانية للسنة المالية 2020 لمعالجة أزمة كوفيد-19. لتصل نفقات الحساب العام 31,9 تريليون ين، وتكون بذلك أكبر ميزانية تكميلية على الإطلاق.

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وزير الدفاع (كونو طارو) يعلن تعليق خطط نشر نظام صواريخ (أيجيس آشور) البرية القواعد في محافظتي أكيتا وياماغوتشي.

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وزارة الصحة تعلن عن نتائج المسوحات للأجسام المضادة للفيروس التاجي كوفيد-19 في محافظات طوكيو (حيث حمل 0,10٪ من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة أجسامًا مضادة، مشيرة إلى أنهم تعرضوا للفيروس)، وأوساكا (0,17٪) ومياغي (0,03٪.)

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نهاية انعقاد جلسات الدورة العادية للبرلمان.

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النيابة العامة في طوكيو تلقي القبض على وزير العدل السابق (كاواي كاتسويوكي) وزوجته (أنري)، وكلاهما من المشرعين الحاليين، فيما يتعلق بادعاءات شراء الأصوات المتعلقة بحملتها في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو/ تموز 2019.

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الحكومة ترفع طلباتها لفرض قيود طوعية على عبور الحدود بين المحافظات، وهي التي كانت مفروضة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

بداية فاعليات موسم البيسبول الياباني للمحترفين على أن تقام المباريات خلف الأبواب المغلقة.

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الاتحاد الياباني لكرة القدم يسحب عرضه لاستضافة كأس العالم للسيدات لكرة القدم عام 2023.

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محافظة أوكيناوا تحيي ذكرى مرور 75 عامًا على معركة أوكيناوا في حفل تأبين سنوي في متنزه السلام التذكاري في مدينة (إيتومان).

أحد الرجال يبتهل بالدعاء أمام حجر الزاوية للنصب التذكاري للسلام في حديقة السلام التذكارية في مدينة إيتومان بمحافظة أوكيناوا في الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران 2020. جيجي برس.

معهد (ريكين) للأبحاث يعلن أن الكمبيوتر العملاق (فوغاكو) الذي يقوم بتطويره بالتعاون مع شركة (فوجيتسو) وغيرها من الشركات مدرج على أنه الأسرع في العالم من خلال أربعة تصنيفات عالمية.

الكمبيوتر العملاق (فوغاكو) خلال عرضه في أحد المؤتمرات الصحفية في مدينة كوبى في السادس عشر من يونيو/ حزيران 2020.

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وزير الإنعاش الاقتصادي (نيشيمورا ياسوطوشي) يصرح بأن لجنة الخبراء الحكومية الحالية المختصة بشؤون كوفيد-19 سيتم حلُّها واستبدالها بهيئة جديدة.

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المحافظات في جميع أنحاء اليابان تسجل ما مجموعه 105 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي عدد الحالات المائة حالة منذ شهر ونصف تقريبًا.

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المحكمة العليا تلغي حكمًا أصدرته محكمة أوساكا العليا بأن مدينة (إيزوميسانو) بمحافظة أوساكا يمكن استبعادها من نظام (furusato nōzei) (دفع الضرائب في مسقط الرأس)، مما يدعم وجهة نظر المدينة بأن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ليس لديها السلطة لاستبعاد بلديات بعينها من المخطط الموضوع.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: جسر قوس قزح في طوكيو مضاء باللون الأحمر للإعلان عما أطلق عليه (إنذار طوكيو) في الثاني من يونيو/ حزيران 2020. جيجي برس)