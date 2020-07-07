Отмена в масштабах всей страны призыва воздерживаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса, арест бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки и его супруги депутата Палаты советников Каваи Анри и другие события июня 2020 года в Японии.
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В связи с появлением признаков повторного распространения коронавирусной инфекции нового типа администрация Токио в первый раз призвала к бдительности, задействовав оповещение «Tokyo Alert» (впоследствии оно было отменено 11 июня).
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Учащийся полной средней школы, профессиональный игрок в го – обладатель 7-го дана 17-летний Фудзии Сота одержал победу в решающей игре за титул «Кисэй», впервые за 31 год обновив рекорд как самый молодой претендент.
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Скончался Ёкота Сигэру, отец похищенной в Северную Корею Ёкоты Мэгуми (в момент похищения ей было 13 лет), бывший председатель Ассоциации семей похищенных Северной Кореей лиц. Ему было 87 лет.
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Согласно статистическим данным об изменении численности населения страны, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, естественная убыль населения (число умерших минус число родившихся) составила 515 864 человека, впервые превысив 500-тысячную отметку. Суммарный коэффициент рождаемости – расчётный средний показатель числа детей, рождаемых за всю свою жизнь японками – составил 1,36, продолжив снижение четвертый год подряд.
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Федерация бейсбола средних школ Японии объявила о проведении на стадионе Косиэн товарищеских матчей между школьными командами, которые должны были стать участницами весеннего чемпионата, отмененного из-за распространения коронавируса.
Стало известно о том, что 5 июня скончался Кавасаки Томисаку – педиатр, открывший болезнь Кавасаки, почетный директор-распорядитель НПО «Центр исследований болезни Кавасаки». Ему было 95 лет.
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Парламент утвердил и ввел в действие второй дополнительный бюджет на 2020 финансовый год, предусматривающий дополнительные меры, связанные с коронавирусом. Общая сумма величиной 31 трлн 911 млрд 400 млн йен стала историческим рекордом для дополнительных бюджетов.
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Министр обороны Коно Таро объявил об остановке реализации плана введения систем противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore, которые предполагалось разместить в префектурах Акита и Ямагути.
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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения обнародовало результаты проведения в двух префектурах анализов на наличие антител, позволяющих определить, был ли человек в прошлом инфицирован коронавирусом нового типа. Процент положительных результатов (доля носителей антител) составил 0.10% в Токио и 0.03% в префектуре Мияги.
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Завершила работу 201-я очередная сессия Парламента Японии.
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Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры арестовал бывшего министра юстиции Каваи Кацуюки и его жену Анри – депутата Палаты советников, по подорению в нарушении Закона о выборах на общественные должности (подкуп) на выборах в Палату советников в июле 2019 года.
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Правительство отменило по всей стране призыв воздерживаться от поездок за пределы префектур, с которым оно выступило с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
Лиги профессионального бейсбола Японии – Центральная и Тихоокеанская – начали проведение официальных матчей в отсутствие зрителей на стадионах. Матчи без зрителей на трибунах состоялись впервые в истории профессионального бейсбола.
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Японская футбольная ассоциация приняла решение отозвать кандидатуру Японии на проведение Чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года.
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В префектуре Окинава состоялся День поминовения в связи с 75-летием окончания Битвы за Окинаву – ожесточенного сухопутного сражения на завершающем этапе Второй мировой войны. В Мемориальном парке мира города Итоман прошла организуемая администрацией префектуры Церемония поминовения всех павших Окинавы.
Объявлено о том, что суперкомпьютер «Фугаку», разработанный НИИ физико-химических исследований RIKEN, компанией Fujitsu и другими участниками, занял первую позицию в четырех мировых рейтингах быстродействия.
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Министр по делам оживления экономики Нисимура Ясутоси сообщил об упразднении Совета экспертов по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве страны в связи с учреждением новой структуры.
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По всей стране было подтверждено 105 новых случаев заражения коронавирусом. Число вновь заразившихся превысило 100 человек впервые примерно за полтора месяца.
Фотография к заголовку: Олимпийский символ в виде пяти колец в морской акватории токийского района Одайба и мост Rainbow Bridge, подсвеченный красным в связи с первым введением «Токийского предупреждения», призывающего к бдительности в связи с признаками повторного распространения коронавирусной инфекции, 2 июня 2020 г., Токио, столичный район Минато (© Jiji Press)