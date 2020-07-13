Alerte sanitaire à Tokyo lancée pendant une dizaine de jours, arrestation d’un ancien ministre de la Justice et de son épouse, et premiers essais cliniques d’un vaccin contre le Covid-19 : retour sur les évènements marquants du mois de juin 2020 au Japon.

Lundi 1er

Une nouvelle loi au Japon contre le harcèlement et les abus de pouvoir est effective dans les grandes compagnies. Les patrons seront désormais dans l’obligation de recevoir leurs employés s’ils se disent victimes de telles pratiques, de rester à leur écoute et de prendre des mesures adéquates pour résoudre ces problèmes. Les employés pourront également bénéficier d’un suivi.

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Nouvelle loi sur le harcèlement professionnel au Japon : victime ou témoin, comment agir ?

Mardi 2

Le gouvernement métropolitain de Tokyo a lancé une alerte sanitaire suite à un pic du nombre de cas de contamination au Covid-19. Il a été levé le 11 juin.

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Tokyo lance une alerte sanitaire suite à la hausse du nombre de cas de contaminations le 2 juin

Jeudi 4

Le joueur de shôgi Fujii Sôta a remporté la phase finale des préliminaires du tournoi Kisei. Âgé de seulement 17 ans, il est devenu le plus jeune joueur en 31 ans à défier le détenteur du titre Kisei.

Trois personnes ont été tuées et une autre grièvement blessée lors d’une attaque à l’arbalète dans un quartier résidentiel de la ville de Takarazuka, préfecture de Hyôgo. Un homme de 23 ans a été arrêté. Il est suspecté d’avoir tiré à l’arbalète sur sa mère, sa grand-mère, son frère et sa tante. Seule cette dernière a survécu.

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Attaque à l’arbalète dans une famille japonaise : trois morts, un blessé et un homme de 23 ans arrêté

Vendredi 5

Yokota Shigeru, fondateur de l’association des familles de victimes d’enlèvements par la Corée du Nord, est décédé à l’âge de 87 ans. Sa fille Megumi avait été kidnappée en 1977 alors qu’elle n’avait que 13 ans. Il n’a jamais pu la revoir.

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Retour sur les enlèvements de Japonais par la Corée du Nord

Le Premier ministre Abe Shinzô participant un évènement organisé pour Yokota Megumi, enlevée par la Corée du Nord en 1977. Son père Shigeru est au centre et sa mère Sakie à gauche. Photo prise le 10 juin 2014 à la Chambre des représentants à Tokyo. (Jiji Press)

Selon des statistiques publiées par le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, le Japon a connu une diminution naturelle de la population (différence entre le nombre de décès et de naissances) de 515 864 personnes en 2019. Ce chiffre a dépassé pour la première fois la barre du demi-million. L’indice synthétique de fécondité, soit le nombre moyen d’enfants qu’une femme a au cours de sa vie, est de 1,36. Le chiffre est en baisse constante depuis 4 ans.

Dimanche 7

Aucun décès lié au Covid-19 n’a été enregistré. Cela n’était pas arrivé depuis 3 mois, ou 92 jours précisément.

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Aucun décès lié au coronavirus au Japon le 7 juin, la première fois depuis 3 mois

Mercredi 10

Kawasaki Tomisaku, le pédiatre qui a découvert la maladie de Kawasaki, est décédé à l’âge de 95 ans.

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Décès du médecin japonais à l’origine de la découverte de la maladie de Kawasaki

Environ 70 macaques japonais (nihon-zaru) se sont échappés du parc naturel de Takagoyama, dans la préfecture de Chiba, près de Tokyo. La police a lancé une enquête pour dégradation de propriété.

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Vendredi 12

La Diète a adopté un deuxième budget supplémentaire pour l’exercice 2020 pour faire face à la crise causée par l’épidémie de coronavirus. Avec un montant total de 31 900 milliards de yens (264 milliards d’euros), il s’agit du plus gros budget supplémentaire de l’histoire du Japon.

Sony a présenté le design de la Playstation 5, qui sera mise sur le marché à la fin de l’année 2020. Deux types de consoles seront en vente : un modèle classique avec lecteur de disque, et un autre modèle baptisé « Digital Edition » pour lequel les jeux seront uniquement disponibles par téléchargement.

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Lundi 15

Le ministre de la Défense Kôno Tarô a annoncé la suspension du déploiement du système de défense antimissile terrestre Aegis Ashore dans les préfectures d’Akita et de Yamaguchi.

Un homme d’une trentaine d’année d’origine étrangère est mort de la rage dans un hôpital de la ville de Toyohashi, dans la préfecture d’Aichi. Si c’est le premier cas enregistré au Japon depuis 14 ans, c’est lorsque cette personne était aux Philippines en septembre dernier qu’elle aurait été mordu à la cheville par un chien. L’homme n’a pas consulté de médecin par la suite, puis est venu s’installer sur l’Archipel en février pour y travailler.

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