Se levantó el estado de emergencia por la COVID-19 en nueve prefecturas, entre ellas Tokio y Osaka, en junio de 2021.

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La Dieta promulga una legislación que aumenta el porcentaje del gasto médico que deben aportar las personas de 75 años en adelante que viven solas y tienen unos ingresos anuales de al menos de 2 millones de yenes. Este porcentaje pasa del 10 % al 20% del total del gasto.

Un panel de terceros concluye que aunque los funcionarios del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones no revocaron la licencia de la empresa de radiodifusión Tōhoku Shinsha, probablemente estaban al tanto de que infringía la ley relativa a la propiedad en manos extranjeras. El ministerio descubre que se celebraron un total de 78 cenas que contravenían el código ético y castiga a 32 funcionarios.

6

La golfista Sasō Yūka, de padre japonés y madre filipina, gana a Hataoka Nasa en una eliminatoria en el Abierto femenino de los Estados Unidos. Con 19 años y 11 meses, es la campeona más joven de la historia de esta competición.

Yamagata Ryōta marca un récord japonés de 9,95 segundos en los 100 metros lisos.

Yamagata Ryōta posa detrás del marcador que muestra su récord de 9,95 segundos el 6 de junio de 2021. (© Jiji)

9

El primer ministro Suga Yoshihide y los líderes de la oposición participan en el primer debate en dos años entre los líderes de las formaciones políticas.

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Una investigación de abogados independientes descubre que Toshiba trabajó junto al Ministerio de Economía, Comercio e Industria para ejercer una influencia indebida sobre los accionistas en una asamblea general anual celebrada en julio de 2020.

11

La Dieta promulga una legislación que facilita a los ciudadanos votar en un referéndum nacional sobre la reforma de la Constitución.

El primer ministro Suga participa en la primera cumbre del Grupo de los Siete celebrada entre el 11 y el 13 de junio en Cornwall, en el Reino Unido.

El primer ministro Suga Yoshihide (segundo desde la izquierda) y otros líderes mundiales en la cumbre del Grupo de los Siete el 13 de junio de 2021. (Por cortesía del 10 de Downing Street; © Jiji)

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Se conoce que el compositor Kobayashi Asei, conocido también por su trabajo como actor, falleció el 30 de mayo a la edad de 88 años.

Kobayashi Asei fotografiado en agosto de 2016. (© Jiji)

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La sesión ordinaria de la Dieta finaliza sin ser extendida.

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El exministro de Justicia Kawai Katsuyuki es condenado a tres años de cárcel sin suspensión por el Tribunal del Distrito de Tokio después de ser hallado culpable de haber comprado votos en las elecciones a la Cámara Alta de 2019. Se le condena asimismo a pagar 1,3 millones de yenes.

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El Gobierno levanta el estado de emergencia por la COVID-19 en Tokio, Hokkaidō, Aichi, Kioto, Osaka, Hyōgo, Okayama, Hiroshima y Fukuoka, y lo mantiene solo en Okinawa.

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Representantes del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, el Gobierno nacional, el Gobierno Metropolitano de Tokio, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional acuerdan que se aceptará a un total de 10.000 espectadores en los lugares de celebración de los Juegos, con la cifra limitada al 50 % del total del aforo.

El Tribunal Sumario de Tokio suspende el derecho del exministro de Economía, Comercio e Industria Sugawara Isshū a votar y presentarse a unas elecciones durante tres años al considerar que infringió las leyes electorales al hacer donaciones a los electores. También le impone una multa de 400.000 yenes.

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Desclasifican documentos y correos electrónicos del llamado “archivo Akagi”. Estos documentos fueron reunidos por Akagi Toshio, un burócrata del Ministerio de Finanzas, como un registro de los actos relacionados con la falsificación de documentos oficiales conectados con el escándalo de Moritomo Gakuen antes de su suicidio en marzo de 2018. Los documentos recogen su firme oposición a las instrucciones para falsificar emitidas por Sagawa Nobuhisa, que era entonces director general de la oficina financiera del ministerio.

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El Tribunal Supremo sentencia en tres apelaciones que las regulaciones del Código Civil y la ley del registro familiar que no permiten a las parejas casadas tener apellidos distintos son constitucionales.

Se conoce que el periodista Tachibana Takashi, conocido por sus artículos que llevaron a la renuncia del primer ministro Tanaka Kakuei en 1974, falleció el 30 de abril a la edad de 80 años.

Tachibana Takashi en octubre de 2012. (© Jiji)

La Compañía Eléctrica de Kansai reinicia el reactor número 3 de la central nuclear de Mihama en la prefectura de Fukui. Es la primera vez que un reactor ha funcionado más allá del límite de 40 años impuesto por el Gobierno tras el desastre nuclear de 2011 en Fukushima.

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Sale a la luz que Mitsubishi Electric manipuló datos de inspecciones de aparatos de aire acondicionado para trenes, y podría haber hecho lo mismo durante más de 30 años.

(Fotografía del encabezado: la golfista Sasō Yūka sostiene el trofeo del Abierto femenino de los Estados Unidos en San Francisco el 6 de junio de 2021. © AFP/Jiji.)