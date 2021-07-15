9个都道府县解除新冠疫情紧急状态宣言、笹生优花代表日本首次获得高尔夫美国女子公开赛冠军……，请看2021年6月日本要闻回顾。

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1991年6月造成43人遇难的云仙普贤岳火山喷发灾难发生30周年，当年的灾难发生地长崎县岛原市政府在“火山喷发灾害遇难者追悼碑”前举办了追悼仪式。

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《医疗制度改革相关法》获得表决通过，年收入超过200万日元的75岁以上单身老年人的医疗费窗口负担比例将从10%上调至20%。

负责对总务省官员接受吃请问题展开调查的第三方检查委员会发布了结论报告，认为相关人员很可能在意识到名为“东北新社”的广电企业存在违反外资管理规定的情况下，仍然没有取消其从业资格。该省新增公布了78起违反国家公务员道德规章的聚餐活动，决定对32名职员采取减薪等处分。

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4日在伦敦召开的七国集团（G7）财长会议在发表联合声明后闭幕。会议各方对防止超大型跨国IT企业逃税的新的国际征税规则达成了共识。声明中明确规定将全球法人税最低税率设为15%。

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笹生优花（19岁）在高尔夫美国女子公开赛延长赛中力压畑冈奈纱（22岁），代表日本首次夺冠。年仅19岁零11个月的她创下了该赛事最年轻冠军纪录。

山县亮太（28岁）在布势田径挑战赛男子100米决赛中，以9秒95的成绩刷新了日本全国纪录。

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首相菅义伟与在野党党首举行党首讨论。这是时隔两年再次举行的党首讨论，也是菅义伟政权上台以来的首次。

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去年7月在东芝的定期股东大会上，部分股东因受到违规施压而未行使表决权。针对这一问题，外部律师发布调查报告称，股东大会“运营工作难言公正”，并明确指出东芝和经济产业省联合施加了“不当影响”。

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旨在提高修宪公投便利性的修订版《国民投票法》获得表决通过。

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11日在英国西南部康沃尔开幕的七国集团（G7）峰会闭幕，各国领导人共同签署了《卡比斯湾宣言》。宣言首次提及台湾，声明“将强调台湾海峡和平稳定的重要性，促使两岸问题和平解决”，并表示对单方面试图改变东海和南海现状的行为“深感忧虑”。

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据悉，创作了《来自北方客栈的思念（中文版名《遗忘》，由邓丽君演唱）》等众多经典曲目，并曾出演《寺内贯太郎一家》等电视剧的小林亚星已于5月30日离世，享年88岁。

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第204届例行国会闭幕。

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针对2019年参议院选举中发生的大规模收买案件，东京地方法院宣布判处被指控犯有违反《公职选举法》罪名的原法务大臣、原众议员河井克行（58岁）三年有期徒刑，并处罚金130万日元（检方要求判处四年徒刑并处罚金150万日元）。

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除冲绳以外，日本政府解除了对北海道、东京、爱知、京都、大阪、兵库、冈山、广岛、福冈等9个都道府县发布的紧急状态宣言。

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东京奥运及残奥会组织委员会通过视频连线方式召开了由日本政府、东京都政府、国际奥委会（IOC）和国际残奥委会（IPC）各方代表参加的五方磋商会议。会议决定，在确保大会开幕前解除新冠疫情防控对策的防止蔓延等重点措施这一前提下，将观众人数上限设定为场馆可容纳人数的50%以内且不超过1万人。

针对被检方认定向选区内的团体和居民违法捐赠财物，以违反《公职选举法》罪名实施简易起诉的前自民党籍众议员、前经济产业大臣菅原一秀（59岁），东京简易法院发布简易命令，对其处以剥夺公民权三年并处以40万日元罚金的惩罚。

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关于涉及学校法人森友学园购买国有土地一事的财务省审核文件遭篡改问题，该省近畿财务局职员赤木俊夫（已自杀身亡，自杀时54岁）整理纪录了文件遭篡改经过的“赤木档案”内容首次曝光。内容显示，时任该省理财局长的原国税厅长官佐川宣寿下令篡改文件，赤木曾提出强烈抗议。

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三对事实婚姻夫妇向当地法院提起诉讼，指出不允许夫妻异姓的《民法》和《户籍法》违背了宪法原则，要求受理异性婚姻登记，在家务审判特别上诉审理中，最高法院大法庭认定两部法律的规定“合宪”。

据悉，著名科普作家、评论家立花隆已于4月30日离世，享年80岁。他的纪实作品《田中角荣研究——其钱脉和人脉》，揭露了金权政治真相，最终迫使田中下台。

关西电力公司重启了运转时间超过40年的美滨核电站3号反应堆（福井县美滨町）。东京电力福岛第一核电站事故发生以来，重启服役时间超过40年（原则上的服役时间上限）的反应堆尚属首次。

冲绳迎来战后第76个“慰灵日”，县政府在位于糸满市摩文仁的和平祈愿公园举行了“冲绳全体战殁者追悼仪式”。

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三菱电机公司被曝出在未做规范检查的情况下，使用虚假数据对外销售列车空调装置。这种行为疑似始于上世纪80年代，已持续30年以上。

标题图片：代表日本首次获得高尔夫美国女子公开赛冠军后手举奖杯的笹生优花（2021年6月6日于美国旧金山，AFP/时事社）

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