Отмена действия введенного в связи с коронавирусом чрезвычайного положения в 9 префектурах, включая столичную, историческая победа Сасо Юки на Открытом женском чемпионате США по гольфу и другие события июня 2021 года в Японии.

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Со времени, когда пирокластерный поток извержения на горе Ундзэн-Фугэндакэ в июне 1991 года унес жизни 43 человек, исполнилось 30 лет. У Памятника жертвам извержения в городе Симабара префектуры Нагасаки, расположенного в пострадавшей от извержения зоне, городская администрация провела мемориальную церемонию.

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Утвержден парламентом и вступил в силу закон о внесении поправок в систему медицинского обслуживания, согласно которым часть оплачиваемой непосредственно пациентом стоимости медицинских услуг для пожилых людей в возрасте 75 лет и старше, проживающих домохозяйством из одного человека с годовым доходом более 2 млн йен, увеличивается с 10 до 20 процентов от фактической стоимости.

Независимая комиссия, расследовавшая проблему приема угощений и развлечений чиновниками Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, опубликовала доклад по итогам своей работы. Комиссия пришла к выводу о высокой вероятности того, что лицензия связанной с вещанием компании «Тохокусинся» не была отозвана, несмотря на то, что чиновникам было известно о нарушении закона о регулировании иностранных инвестиций. Министерство сообщило, что число вскрывшихся случаев, когда чиновники принимали угощения в нарушение этического кодекса госслужащих, составляет 78, а число наказанных сокращением заработной платы служащих – 32 человека.

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В Лондоне принятием совместного заявления участников завершилась проходившая с 4 июня встреча министров финансов стран «Большой семерки». На встрече была достигнута договоренность о новых международных правилах налогообложения ведущих трансграничную деятельность предприятий-гигантов, в том числе сферы информационных технологий, для предотвращения уклонения от уплаты налогов. В заявлении участники указали, что минимальная ставка налога на юридических лиц будет составлять не менее 15%.

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На Открытом женском чемпионате США по гольфу 19-летняя Сасо Юка, обойдя в решающем поединке Хатаоку Наса, стала первой в истории японкой-победительницей этого турнира. Сасо, которой 19 лет и 11 месяцев, стала также самой молодой чемпионкой.

В мужском забеге на 100-метровой дистанции в Фусэ легкоатлет Ямагата Рёта (28 лет) установил новый рекорд Японии – 9,95 секунды.

Ямагата Рёта позирует после победы в забеге на 100 метров с установлением нового национального рекорда (официальная съемка), 6 июня 2021 г. (© Jiji Press)

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Премьер-министр Суга Ёсихидэ провел дебаты с лидерами оппозиционных партий. Дебаты премьера с партийными лидерами, состоявшиеся впервые за 2 года, стали первыми для Суги.

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Независимые адвокаты опубликовали доклад о результатах расследования, проведенного в связи с предположениями о том, что на собрании акционеров корпорации Toshiba в июле 2020 года часть владельцев акций не воспользовались своим правом голоса, подвергшись незаконному давлению. Доклад содержит вывод о «невозможности утверждать о честном и справедливом проведении» собрания акционеров. Также в документе отмечается, что руководство Toshiba оказывало «незаконное влияние» вместе с Министерством экономики, торговли и промышленности.

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Парламент утвердил и ввел в действие измененный Закон о референдуме, призванный сделать более удобным голосование граждан при проведении референдума о внесении поправок в Конституцию.

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В графстве Корнуолл на юго-западе Великобритании принятием совместного заявления завершил работу открывшийся 11 июня саммит «Большой семерки». В заявлении лидеров G7 упоминается Тайвань, о котором участники отметили: «Подчеркивая важность мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы намерены побуждать к решению мирным путем проблем между его сторонами». В заявлении также выражается «глубокая обеспокоенность» в связи с попытками в одностороннем порядке изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях.

Премьер-министр Суга Ёсихидэ (второй слева) и другие лидеры на общем фотографировании (снимок предоставлен офисом премьер-министра Великобритании), 13 июня 2021 г. (© Jiji Press)

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Стало известно, что 30 мая скончался композитор Кобаяси Асэй, автор множества популярных песен, в том числе «Из гостиницы на севере», известный также исполнением ролей в телесериале «Дом Тэраути Кантаро» и других лентах. Ему было 88 лет.

Композитор Кобаяси Асэй, снимок сделан в августе 2016 года (© Jiji Press)

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Завершила работу 204-я очередная сессия Парламента Японии.

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Токийский окружной суд вынес приговор по делу о крупномасштабном подкупе на выборах в Палату советников 2019 года, приговорив обвиняемого в наружении Закона о выборах на общественные должности (подкуп, предварительная деятельность) бывшего министра юстиции, бывшего депутата Палаты представителей Каваи Кацуюки (58 лет) к трем годам лишения свободы с дополнительной выплатой штрафа 1.300 млн йен (обвинение запрашивало 4 года тюремного заключения и 1.5 млн йен штрафа).

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Правительство Японии сняло чрезвычайное положение, объявленное в связи с распространением коронавируса, в девяти префектурах за исключением Окинавы: Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хёго, Окаямам, Хиросима и Фукуи.

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Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, правительство Японии, администрация Токио, Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет провели пятистороннюю встречу представителей в режиме онлайн. Они приняли решение, согласно которому, при условии, что интенсивные меры профилактики заражений коронавирусом будут отменены, на мероприятия Олимпиады будут допущены местные зрители количеством до 10 тыс. либо до 50% вместимости объектов проведения.

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Правительство Японии сообщает, что на Олимпийском стадионе риск заражения минимален даже при допуске 10 000 зрителей

Токийский суд упрощенного делопроизводства приговорил по упрощенной процедуре к 3 годам поражения в гражданских правах и выплате штрафа величиной 400 тыс. йен бывшего депутата Палаты представителей от Либерально-демократической партии, бывшего министра экономики, торговли и промышленности Сугавару Иссю за нарушение Закона о выборах на общественные должности (запрет на пожертвования) в связи с пожертвованиями, которые он делал отдельным лицам и общественным объединениям в своем избирательном округе.

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Впервые было предано огласке содержимое так называемого «досье Акаги» – материалов о том, как совершалась подделка документов и другие нарушения, собранных покончившим с собой чиновником регионального бюро Кинки Министерства финансов Акаги Тосио в связи со скандалом о фальсификации официальных документов Минфина, связанных со сделкой о приобретении государственного участка земли оператором школы «Моритомо гакуэн». Из документов следует, что Акаги решительно протестовал против фальсификации, произведенной по распоряжению бывшего главы Национального налогового управления минфина Сагавы Нобухисы, который был в то время гендиректором финансового управления Минфина.

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Верховный суд Японии, рассмотрев особое обращение к судье по семейным делам трех состоящих в гражданском браке пар, которые добивались официальной регистрации своих отношений с сохранением разных фамилий супругов на основании того, что непризнание разных фамилий гражданским кодексом и правилами ведения домового реестра нарушают Конституцию, вынес решение о том, что действующий порядок и правила соответствуют основному закону страны.

Стало известно о том, что 30 апреля скончался журналист и критик Татибана Такаси, автор приведшего к отставке премьер-министра репортажа «Исследование о Танаке Какуэе – деньги и люди» и других документальных работ, также известный своими публикациями о науке и передовых технологиях. Ему было 80 лет.

Журналист Татибана Такаси, снимок сделан в октябре 2012 года (© Jiji Press)

Электроэнергетическая компания «Кансай дэнрёку» (Kansai Electric Power Company) возобновила работу реактора №3 АЭС «Михама» (расположена в городе Михама префектуры Фукуи), с начала эксплуатации которого прошло более 40 лет. В стране впервые возобновил работу реактор, срок эксплуатации которого превышает принципиальный предел в 40 лет, установленный после аварии на АЭС «Фукусима-1» компании TEPCO.

В префектуре Окинава в День поминовения по случаю 76-летия окончания боевых действий в Мемориальном парке мира в городе Итоман состоялась ежегодно проводимая администрацией префектуры «Церемония поминовения всех павших в боях на Окинаве».

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Стало известно, что компания «Мицубиси дэнки» (Mitsubishi Electric) вносила вымышленные данные якобы произведенных надлежащим образом проверок при отгрузке вентиляционного оборудования для железнодорожных вагонов. Имеются подозрения, что подобная практика продолжалась более 30 лет с 1980-х годов.

Фотография к заголовку: первая японская победительница Открытого женского чемпионата США по гольфу Сасо Юка позирует с кубком, 6 июня 2021 г., США, Сан-Франциско (© AFP / Jiji Press)