رفع حالة الطوارئ الخاصة بتداعيات فيروس كورونا في تسع محافظات بما فيهم طوكيو وأوساكا خلال شهر يونيو/ حزيران.

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البرلمان الياباني يسن تشريعًا يرفع من النفقات الطبية الشخصية من 10٪ من التكاليف إلى 20٪ للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا والذين يعيشون بمفردهم بدخل سنوي لا يقل عن 2 مليون ين.

إحدى لجان التحقيق المستقلة الخارجية تخلُص إلى أنه ما دام مسؤولي وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات لم يسحبوا ترخيص شركة البث (توهوكو شينشا)، فمن المحتمل أنهم كانوا على دراية بوجود انتهاك لقانون الملكية الأجنبية. حيث وجدت الوزارة أنه كان هناك ما مجموعه 78 حالة تم فيها تناول الأطعمة والمشروبات في انتهاك لميثاق الأخلاقيات المهنية، وقامت بمعاقبة 32 مسؤولاً.

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لاعبة الغولف ساسو يوكا، والحاملة للجنسيتين الفلبينية واليابانية، تتغلب على هاتاؤكا ناسا في مباراة فاصلة تحسم بها الفوز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات. وبعمر 19 عامًا و11 شهرًا، تصبح أصغر بطلة في تاريخ المسابقة.

ياماغاتا ريوتا يسجل رقمًا قياسيًا يابانيًا جديدًا قدره 9,95 ثانية لسباق 100 متر.

ياماغاتا ريوتا يقف بجوار شاشة تُظهر رقمه القياسي البالغ 9,95 ثانية في السادس من يونيو/ حزيران 2021 (جيجي برس)

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رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى وقادة المعارضة يشاركون في مناظرة قادة الأحزاب الأولى منذ عامين.

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تحقيق أجراه محامون مستقلون توصلوا فيه إلى أن شركة توشيبا عملت مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لممارسة تأثير غير مشروع على المساهمين في الاجتماع العام السنوي في يوليو/ تموز 2020.

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البرلمان الياباني يُسن تشريعًا يسهل على المواطنين التصويت في استفتاء وطني على تعديل الدستور.

رئيس الوزراء سوغا يشارك في أول قمة لمجموعة السبعة في الفترة من 11 إلى 13 يونيو/ حزيران في مقاطعة كورنوال ببريطانيا.

رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدى (الثاني من اليسار) والزعماء الآخرون في قمة مجموعة السبع في الثالث عشر من يونيو/ حزيران 2021. (10 دونينغ ستريت، جيجي برس)

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وفاة الملحن كوباياشي آسي والذي اشتهر أيضا بأدواره التمثيلية، في الثلاثين من مايو/ أيار عن عمر يناهز 88 عاما.

كوباياشي آسي في أغسطس/ آب 2016. (جيجي برس)

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جلسات الدورة البرلمانية العادية تنتهي دون تمديد.

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الحكم على وزير العدل السابق كاواي كاتسويوكي بالسجن لمدة ثلاث سنوات حكمًا نافذًا في محكمة طوكيو الجزئية بعد إدانته بشراء الأصوات في انتخابات 2019 لمجلس المستشارين. كما تم تغريمه مبلغ 1,3 مليون ين.

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الحكومة ترفع حالة الطوارئ الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا في محافظات طوكيو، هوكايدو، آيتشي، كيوتو، أوساكا، هيوغو، أوكاياما، هيروشيما، وفوكوؤكا، والإبقاء عليها سارية في أوكيناوا فقط.

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ممثلون عن كلٍ من اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية، الحكومة الوطنية، حكومة مدينة طوكيو، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة البارالمبية الدولية يوافقون على السماح بحضور ما يصل إلى 10,000 متفرج في الملاعب خلال فاعليات دورة الألعاب الأولمبية، مع الحد الأقصى للسعة عند 50٪ من المجموع الكلي.

محكمة القضاء المستعجل في طوكيو تعلق حق وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة السابق سوغاوارا إيشو في التصويت والترشح للمناصب لمدة ثلاث سنوات بعد أن تبين انتهاكه لقوانين الانتخابات من خلال تقديم تبرعات للناخبين. كما تم تغريمه مبلغ 400,000 ين.

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الكشف عن المستندات ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في ”ملف أكاغي“. وهو الملف الذي تم تجميعه من قبل أكاغي توشيو، أحد المسؤولين البيروقراطيين في وزارة المالية، كسجل للأحداث المتعلقة بتزوير الوثائق الرسمية بخصوص فضيحة مؤسسة موريتومو غاكوإين التعليمية، قبل انتحاره في مارس/ آذار 2018. والذي يُظهر فيه معارضته الشديدة لأوامر التزوير التي أُصدرت له من قبل ساغاوا نوبوهيسا، الذي كان يشغل منصب المدير العام للمكتب المالي بوزارة المالية.

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المحكمة العليا تقضي في ثلاث استئنافات بأن اللوائح الواردة في القانون المدني وقانون تسجيل الأسرة التي لا تسمح للمتزوجين بالحصول على ألقاب منفصلة تعتبر دستورية.

وفاة الصحفي تاتشيبانا تاكاشي المعروف بكتاباته التي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء تاناكا كاكوإيه عام 1974، في الثلاثين من أبريل/ نيسان عن عمر يناهز الثمانين عامًا.

تاتشيبانا تاكاشي في أكتوبر/ تشرين الأول 2012. (جيجي برس)

شركة كانساي للطاقة الكهربائية تعيد تشغيل المفاعل رقم 3 في محطة ميهاما للطاقة النووية في محافظة فوكوي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشغيل مفاعل تخطى 40 عامًا من زمن التشغيل المقرر، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة بعد كارثة 2011 النووية في محطة فوكوشيما.

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تبين أن شركة ميتسوبيشي إليكتريك تظاهرت بعمل فحص صحيح باستخدام بيانات وهمية عند شحن أجهزة تكييف الهواء لعربات القطارات، وهناك شك بأنها كانت تفعل ذلك لأكثر من 30 عامًا.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعبة الغولف ساسو يوكا تحمل كأس بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات في سان فرانسيسكو في السادس من يونيو/ حزيران 2021. أيه إف بي/ جيجي برس)