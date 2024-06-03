Toyota se convirtió en la primera empresa automovilística japonesa que publicó un beneficio anual de más de 4 billones de yenes y el primer ministro Kishida Fumio participó en la primera cumbre trilateral entre Japón, China y Corea del Sur desde diciembre de 2019. Estas fueron las principales noticias en Japón en mayo de 2024.

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Itōchū compra la empresa de autos usados Bigmotor, sacudida por un escándalo de reclamaciones fraudulentas a las aseguradoras, y establece una nueva compañía llamada Wecars para hacerse con el control de las operaciones.

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La fundación de la pianista Fujiko Hemming anuncia que la artista falleció el 21 de abril a los 92 años.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que la población de menores de 15 años era de 14 millones a 1 de abril de 2024, después de reducirse en 330.000 personas. Es el 43.º año consecutivo que esta cifra se reduce. La población infantil cae 0,2 puntos porcentuales hasta el 11,3 % del total de habitantes, un récord a la baja. La población total de menores de 15 años casi se ha reducido a la mitad respecto a los 27,2 millones registrados en 1975.

Kara Jūrō, una de las figuras más importantes del teatro underground de Japón, fallece a los 84 años. Fue dramaturgo, director y actor, y lideró la compañía teatral Jōkyō Gekijō.

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El boxeador Inoue Naoya defiende su cuarto cinturón de campeón del mundo de peso supergallo (super bantamweight) al derrotar al mexicano Luís Nery con un noqueo técnico en el sexto asalto.

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Toyota anuncia unos beneficios netos de 4,9 billones de yenes para el año fiscal que finalizó en marzo de 2024. Es la primera vez que una empresa de automoción japonesa publica unos beneficios de más de 4 billones de yenes.

El ministro de Medioambiente Itō Shintarō se disculpa directamente con varios afectados por la enfermedad de Minamata después de que los micrófonos de varios representantes de estos fueran cortados cuando sobrepasaron el tiempo límite de tres minutos durante una reunión en el ministerio.

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Sale a la luz que el Tribunal de Familia de Nagoya permitió a un hombre adoptar el mismo apellido que su pareja del mismo sexo, sentenciando que esta unión era equivalente a la de una pareja casada.

Uno Shōma, ganador de las medallas de plata y bronce en las competiciones indivuales masculinas de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 y 2022, se retira a los 26 años.

Uno Shōma durante la sección de patinaje libre en la competición individual masculina de patinaje en los Juegos Olímpicos de Pekín, en febrero de 2022. (© Reuters)

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La Dieta promulga un proyecto de ley que establece un sistema de autorización de seguridad para las personas que manejan información importante relacionada con la seguridad económica.

Wakiyama Shintarō, alcalde del pueblo de Genkai, en la prefectura de Saga, anuncia que ha solicitado un estudio para que la localidad se convierta en el emplazamiento final de residuos altamente radiactivos. Es el tercer municipio que solicita esto después de Suttsu y Kamoenai, ambos en la prefectura de Hokkaidō.

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La aurora polar se puede contemplar en Hokkaidō después de una serie de erupciones solares.

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El Gobierno anuncia que 17.000 personas de más de 65 años fallecieron solas en sus hogares entre enero y marzo.

Sharp anuncia que dejará de producir paneles de cristal líquido para televisores. Su fábrica de Sakai, en la prefectura de Osaka, dejará de producir a finales de septiembre. Esto quiere decir que Japón no fabricará más paneles LCD para aparatos de televisión.

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JR Tōkai afirma que suspenderá las obras de tunelación en Mizunami, en la prefectura de Gifu, para la línea del Chūō Shinkansen de levitación magnética debido a una reducción en los niveles de agua en pozos y depósitos. Asimismo, anuncia que llevará a cabo un estudio geológico.

Toshiba anuncia que ofrecerá la jubilación anticipada a 4.000 de sus empleados para reducir su fuerza laboral hasta un 6 %.

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La Policía Metropolitana de Tokio arresta a Kurokawa Atsuhiko, líder del partido político Tsubasa no Tō, y a otras dos personas bajo la sospecha de que violaron la Ley de Elección de Cargos Públicos al sabotear discursos y obstruir de otras formas las campañas de otros partidos durante las elecciones parciales a la Cámara de Representantes celebradas en la capital en abril.

Nemoto Ryōsuke, del Partido Tsubasa no Tō (a la derecha, delante), interrumpe un acto de campaña para las elecciones parciales en el distrito 15.º de Tokio en el que participan Ototake Hirotada (a la izquierda), el líder del Partido Democrático para el Pueblo Tamaki Yūichirō (segundo desde la izquierda) y la gobernadora de Tokio Koike Yuriko (cuarta por la izquierda) frente a la estación de Kameido, en la capital, el 16 de abril de 2024. (© Jiji)

La Dieta aprueba una revisión del Código Civil que permite la custodia compartida para los padres después del divorcio. Entrará en vigor en 2026.

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La Federación de Negocios de Japón (Keidanren) publica datos que revelan que las grandes empresas acordaron aplicar unos aumentos salariales del 5,58 % (19.480 yenes) como resultado de la ofensiva salarial de primavera de 2024, un aumento considerablemente mayor que el del 3,91 % (13.110 yenes) de 2023. Es el mayor incremento en yenes desde que estos datos empezaron a estar disponibles en 1976.

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El tipo de interés a largo plazo de los bonos del Gobierno a 10 años aumenta al 1 % en el mercado de bonos de Tokio.

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En una reunión con el premir chino Li Qiang en Seúl, el primer ministro Kishida Fumio pide a China que levante su veto a los productos pesqueros importados de Japón, impuesto desde el inicio de los vertidos de agua tratada desde la central nuclear de Fukushima Dai-ichi.

El primer ministro Kishida estrecha la mano con el primer ministro Li en Seúl el 26 de mayo de 2024. (© Jiji)

Suzuki Yasutomo es elegido como nuevo gobernador de la prefectura de Shizuoka. El que fue alcalde de Hamamatsu fue apoyado por la oposición en su victoria sobre Ōmura Shin’ichi, que tenía el respaldo del Partido Liberal Democrático, en el Gobierno.

El komusubi Ōnosato gana el Gran Torneo de Sumo de verano, el séptimo torneo en el que compite. Es la primera vez que un luchador gana un torneo tan rápido desde que se estableció el sistema de campeonatos en 1909.

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El primer ministro Kishida se reúne con el primer ministro chino Li Qiang y el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en la Casa Azul de Seúl. En la primera cumbre trilateral de este tipo desde diciembre de 2019, los líderes coinciden en la necesidad de renovar su cooperación y publican una declaración conjunta en la que abordan cuestiones como el envejecimiento de sus poblaciones y los asuntos comerciales. Asimismo, acuerdan celebrar cumbres periódicas. La próxima se celebrará en Japón.

El presidente Yoon (en el centro) habla durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro Kishida (a la izquierda) y el primer ministro Li en Seúl el 27 de mayo de 2024. (© Reuters)

El lanzamiento de un satélite de reconocimiento de Corea del Norte fracasa al explotar el proyectil en el que era transportado poco después del despegue. El Gobierno emite de forma temporal una alerta J-Alert para Okinawa.

Murata Renhō, del Partido Democrático Constitucional de Japón, anuncia que se presentará a las elecciones a gobernador de Tokio, que se celebrarán en julio. El PDCJ y el Partido Comunista de Japón apoyarán su candidatura.

La princesa Kako hace una visita oficial a Grecia en conmemoración de los 125 años de relaciones diplomáticas con Japón.

La princesa Kako ofrece un discurso en una ceremonia conmemorativa celebrada en la Galería Nacional en Atenas el 27 de mayo de 2024. (© Reuters)

(Fotografía del encabezado: Inoue Naoya, en el centro, supera a Luís Nery en el Tokyo Dome el 6 de mayo de 2024. © AFP/Jiji.)