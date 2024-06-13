东京巨蛋体育馆时隔34年再次举办拳击比赛，世界四大拳击组织超最轻量级统一拳王井上尚弥卫冕成功；丰田汽车公司公布2023财年（2023年4月-2024年3月）财报，成为历史上首家经营利润破5万亿日元的日企；环境省在和水俣病受害者团体恳谈时掐掉麦克风，阻止受害者发言，严重失态；静冈县举行知事选举，立宪民主党和国民民主党推举的铃木康友首次当选；在4月举行的众议院3个补缺议席选举中全盘皆败的自民党再次受挫；时隔4年半，日中韩领导人会议在首尔举行……，请看2024年5月日本要闻回顾。

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富士海敏财团发布消息称，钢琴家富士海敏已于4月21日离世，享年92岁。

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日本总务省发布的推算数据显示，截至4月1日，日本15岁以下儿童人数同比减少33万人至1401万人，已连续43年减少。在总人口中的占比下降0.2个百分点至11.3%。人数和占比均创历史新低，相较于1975年的2723万人几乎减少了一半。

被誉为小剧场戏剧运动（日本20世纪60-70年代的一场前卫戏剧运动——译注）旗手的知名剧作家、舞台导演、演员唐十郎离世，享年84岁。

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世界四大拳击组织超最轻量级统一拳王井上尚弥在第6回合技术性击倒（TKO）挑战者路易斯•内里，成功卫冕。此次是东京巨蛋体育馆自1990年2月以来，即时隔34年之后再次举办拳击比赛，吸引了43000名观众到场观赛。

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丰田汽车公司发布2023财年财报，代表主营业务盈利状况的经营利润达到53529亿日元，成为首家利润破5万亿日元的日本企业。除混合动力车销售喜人的因素外，日元贬值也起到了推波助澜的作用。

在熊本县水俣市1日举行的一场与水俣病受害者的恳谈活动中，环境省人员在与会者发言中途掐掉麦克风，阻断了其发言。环境大臣伊藤信太郎就此行为亲自向受害者群体进行了道歉。

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媒体报道称，名古屋家庭法院批准了爱知县内某男子将姓氏改为同性伴侣的姓氏，法院判断认为（同性伴侣）“在社会通常观念上与夫妇无异”。

男子花样滑冰运动员宇野昌磨宣布退役。

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佐贺县玄海町町长胁山伸太郎表示，有意成为核电站高放射性废弃物（核废料）填埋地，并为此接受选址书面调查。这是继北海道寿都町和神惠内村之后，日本第三处“应征”地。

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夏普宣布退出电视液晶屏生产领域。位于堺市的工厂将在9月底前停止生产。

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因岐阜县瑞浪市确认到的水井等的水位下降现象，被认为有可能是磁悬浮中央新干线隧道挖掘工程所致，为此JR东海公司暂停了施工，并将开展地质调查。

东芝发布消息称，将征集最多4000人提前退休，相当于国内集团员工总数的6%。

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警视厅认定“翼之党”党首等三人曾在4月举行的众议院东京15区补选期间妨碍其他阵营的街头演说，以涉嫌违反《公职选举法》为由对三人实施了逮捕。

允许离婚后父母双方继续拥有监护权的“共同监护权”的《民法》等法律修订案，在参议院全体会议上获得表决通过，并将于公布后两年内正式施行。

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三菱商事发布消息称，将把其持有的经营肯德基炸鸡店的日本KFC控股公司约35%的股份出售给美国投资基金凯雷集团，持续半个世纪的经营活动就此落下帷幕。

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山梨县富士河口湖町政府在一家罗森便利店对面人行道上拉起一块黑色幕布，以阻止访日游客在此打卡直至恢复拍照秩序。这里一度是游客拍摄富士山的人气之地。

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东京债券市场上，作为长期利率指标的新发10年期国债收益率上升至1.000%。

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岸田文雄首相与中国国务院总理李强在首尔举行了约1小时的会谈。针对东京电力福岛第一核电站核废水排海后中国发布的日本水产进口禁令，岸田首相要求立即予以解除。

静冈县举行知事选举，前滨松市市长铃木康友（立宪民主党和国民民主党推举）击败原副知事大村慎一（自民党推举）等候选人，首次当选知事。继4月众议院3个补缺议席选举全盘败北后，自民党再次失利。

石川县出身的小结(*1)首次夺得大相扑夏季赛事冠军。从初次登上“土俵”（相扑比赛场地——译注）算起的第7次赛事便获得冠军，创下自建立比赛优胜制度的1909年以来的最短时间记录。

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岸田文雄首相与中国国务院总理李强、韩国总统尹锡悦在首尔青瓦台迎宾馆举行会谈。这是时隔大约4年半之后再次举行日中韩领导人会议。三方发表了联合宣言，将在共同面临的少子老龄化问题、经贸等六个领域展开务实合作。

立宪民主党籍参议员莲舫宣布将参加东京都知事选举。立宪民主党和共产党决定将其作为统一候选人加以支持。

秋筱宫夫妇次女佳子公主在正式访问希腊期间出席了日本与希腊建交125周年纪念典礼。

标题图片：井上尚弥在世界四大拳击组织超最轻量级统一拳王头衔战第六回合击败对手内里（AFP/时事社）

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