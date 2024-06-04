В боксерском матче за чемпионский титул обладатель четырех чемпионских поясов в сверхлегком весе Иноуэ Наоя отстоял свое звание. Компания Toyota по итогам деятельности за 2023 финансовый год стала первым японским предприятием из тех, чьи акции обращаются на бирже, операционная прибыль которого превысила 5 трлн йен. В Сеуле впервые за четыре с половиной года состоялся трехсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи. В нашем обзоре эти и другие основные события мая 2024 года в Японии.

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Фонд Фудзико Хэминг объявил о том, что эта выдающаяся пианистка скончалась 21 апреля. Ей было 92 года.

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Согласно статистическим данным Министерства по общенациональным делам, местной автономии и связи, по состоянию на 1 апреля число детей в возрасте до 15 лет сократилось относительно показателя предшествовавшего года на 330 тыс., составив 14 млн 010 тыс. Сокращение происходит 43-й год подряд. Доля этой возрастной группы в общей численности населения страны уменьшилась на 0.2 процентного пункта до 11.3%. Как количество, так и доля детей в японском обществе обновили исторический минимум. Относительно 27 млн 230 тыс. в 1975 году произошло сокращение практически наполовину.

Скончался Кара Дзюро – драматург, исполнитель и актер, одна из ключевых фигур движения театрального андерграунда. Ему было 84 года.

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Обладатель четырех чемпионских поясов бокса в сверхлегком весе Иноуэ Наоя успешно защитил звание чемпиона в поединке с претендентом Луисом Нэри техническим нокаутом в шестом раунде. Впервые за 34 года с февраля 1990-го матч состоялся на стадионе Tokyo Dome на глазах 43 тысяч зрителей.

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Согласно отчету об итогах деятельности за финансовый год, завершившийся в марте 2024-го, прибыль от обычных операций японской автомобилестроительной компании Toyota составила 5 трлн 352 млнд 900 млн йен. Это первый случай, когда прибыль японского предприятия превысила 5 трлн. Помимо бойких продаж гибридных автомобилей, результату поспособствовало ослабление обменного курса японской национальной валюты.

Министр по делам окружающей среды Ито Синтаро принес непосредственные извинения в связи с тем, что на проходившей 1 мая в городе Минамата префектуры Кумамото беседе с пострадавшими от болезни минамата министерство отключило микрофоны участников, прервав их на полуслове.

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Стало известно о том, что Нагойский суд по семейным делам вынес постановление, подтверждающее право мужчины из префектуры Айти сменить фамилию на фамилию его однополого партнера. В числе прочего суд постановил, что с точки зрения социальных представлений они аналогичны супружеской чете.

Японский фигурист Уно Сёма заявил о завершении спортивной карьеры.

Уно Сёма исполняет произвольную программу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где он завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании (© Reuters)

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Мэр города Гэнкай в префектуре Сага Вакияма Синтаро сообщил о согласии на проведение документальных изысканий по выбору места под объект для окончательной утилизации высокорадиоактивных отходов с атомных электростанций. Это третье согласие вслед за городом Суццу и деревней Камоэнай, расположенными в префектуре Хоккайдо.

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Кампания Sharp объявила о намерении прекратить производство жидкокристаллических экранов для телевизоров. Их выпуск на фабрике в городе Сакаи будет завершен к сентябрю.

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В связи со снижением уровня воды в колодцах и других источниках в городе Мидзунами префектуры Гифу – предположительно, из-за буровых работ по проходке тоннеля для линии суперэкспрессов на магнитной подушке, железнодорожная компания JR Tokai временно приостановила работы, чтобы провести геологические исследования.

Компания Toshiba объявила о намерении стимулировать досрочный выход на пенсию до 4 тыс. человек, что составляет 6% численности персонала предприятий группы в Японии.

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Национальное полицейское управление арестовало по подозрению в препятствовании проведению выборов на общественные должности трех представителей партии «Цубаса» за препятствование уличным выступлениям других политических сил на дополнительных выборах в Палату представителей Парламента Японии по 15-му токийскому избирательному округу.

На дополнителных выборах в Палату представителей по 15-му токийскому избирательному округу член партии «Цубаса» Нэмото Рёсукэ (впереди справа), взобравшись на телефонную будку, препятствует предвыборной деятельности кандидата Ототакэ Хиротады (крайний слева), 16 апреля, Токио, район Кото, возле железнодорожной станции Камэидо (© Jiji Press)

Пленарное заседание Палаты советников Парламента Японии одобрило и тем самым окончательно утвердило законопроект о внесении в Гражданский кодекс и другие законодательные акты поправок, допускающих «совместные родительские права» отцов и матерей после развода. Поправки вступят в силу в течение двух лет после официального опубликования.

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Торговая корпорации Mitsubishi объявила о продаже американскому инвестиционному фонду Carlyle Group своей приблизительно 35-процентной доли акций Nippon KFC Holdings – владельца японской сети закусочных Kentucky Fried Chicken. Тем самым она завершила полувековой период управления этим активом.

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В городе Фудзикавагутико префектуры Яманаси установили черную непрозрачную завесу вдоль тротуара напротив круглосуточного минимаркета шаговой доступности в месте, служившем точкой фотографирования горы Фудзи для приезжающих в Японию зарубежных туристов. Власти отметили, что завеса будет стоять до тех пор, пока не изменится к лучшему поведение гостей, желающих делать снимки.

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На Токийской фондовой бирже доходность эталонных государственных облигаций с десятилетним сроком погашения увеличилась до 1,000%.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио и премьер Госсовета КНР Ли Цян провели в Сеуле переговоры продолжительностью около 1 часа. Кисида потребовал немедленно отменить запрет на импорт японских морепродуктов, введенный Китаем в ответ на сброс обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» электроэнергетической компании TEPCO.

Рукопожатие премьер-министра Японии Кисиды Фумио и премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Сеуле (© Jiji Press)

На выборах губернатора префектуры Сидзуока бывший мэр города Хамамацу Судзуки Ясутомо (поддерживаемый Конституционно-демократической партией и Демократической партией для народа) был впервые избран на эту должность, одержав победу над бывшим вице-губернатором Омурой Синъити (которого поддерживала Либерально-демократическая партия). Это стало очередным поражением ЛДП вслед за полным провалом на апрельских дополнительных выборах трех депутатов в Палату представителей.

На Большом летнем турнире Сумо титул чемпиона впервые завоевал Оносато – уроженец префектуры Исикава, выступающий в ранге комусуби. С профессионального дебюта этот чемпионат для него седьмой по счету. Столь быстрое продвижение к победе в чемпионате произошло впервые с 1909 года.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио, премьер Госсовета КНР Ли Цян и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провели переговоры в Синем доме для государственных гостей в Сеуле. Трехсторонний японо-китайско-южнокорейский саммит состоялся впервые за четыре с половиной года. Стороны приняли совместное заявление, в котором предусматривается практическое сотрудничество в четырех областях, где у них имеются общие задачи, среди которых меры противодействия падению рождаемости и старению населения, экономика, торговля и др.

Совместная пресс-конференция трехстороннего саммита Японии, Китая и Южной Кореи (© Reuters)

Депутат Палаты советников от Конституционно-демократической партии Рэнхо объявила о намерении баллотироваться на выборах губернатора Токио. В качестве единого кандидата она воспользуется поддержкой как Конституционно-демократической, так и Коммунистической партий.

Принцесса Како – вторая дочь принца Акисино в ходе официального визита в Грецию приняла участие в церемонии по случаю 125-летия установления дипломатических отношений между Японией и Грецией.

Принцесса Како обращается к участникам церемонии по случаю 125-летия установления дипломатических отношений между Японией и Грецией (© Reuters)

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В городе Омура, префектура Нагасаки, в свидетельстве о регистрации места жительства в графе «отношения» у пары мужчин было указано «муж (без регистрации брака)». Это первый случай в стране, когда в свидетельстве о регистрации места жительства у однополой пары отношения указаны в терминах «муж» или «жена».

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В целях пересмотра Закона о контроле над политическими фондами в ответ на скандал со «сливным фондом» фракции ЛДП премьер-министр Кисида Фумио (председатель ЛДП) представил лидерам двух партий набросок пересмотренного проекта. В проект включены снижение порога раскрытия информации для покупателей билетов на политические мероприятия до суммы свыше 50 000 йен и обязательное раскрытие квитанций о расходах на политическую деятельность через 10 лет. Эти меры основываются на аргументах партий Комэйто и Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай).

Фотография к заголовку: Обладатель четырех поясов чемпиона мира в сверхлегком весе Иноуэ Наоя наносит в шестом раунде поражение нокаутом Луису Нери (© AFP/Jiji Press)