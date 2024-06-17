Baisse record du nombre d’enfants, victoire du boxeur Inoue Naoya, premier sommet Japon-Chine-Corée du Sud en quatre ans et filet noir géant pour cacher la vue sur le mont Fuji: retour sur les événements marquants du mois de mai 2024 au Japon.

Jeudi 2

La Fondation Fujiko Hemming a annoncé le décès le 21 avril de la pianiste Fuzjko Hemming. Elle avait 92 ans.

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Décès de la pianiste Fuzjko Hemming à 92 ans

Samedi 4

Le ministère des Affaires intérieures et des Communications a annoncé que la population d’enfants de moins de 15 ans à la date du 1er avril était de 14,0 millions. Cela représente une diminution de 330 000 par rapport à l’année précédente, marquant la 43e année consécutive de baisse. Les enfants de moins de 15 ans représentent désormais 11,3 % de la population, soit une baisse de 0,2 % par rapport à 2023. Ces chiffres sont à des niveaux historiquement bas. C’est une baisse de près de moitié par rapport aux 27,23 millions d’enfants en 1975.

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Décès de Juro Kara, dramaturge, metteur en scène et acteur connu comme le porte-drapeau du mouvement de théâtre Angura (de l’anglais « underground »). Il avait 84 ans.

Dimanche 6

Inoue Naoya, champion du monde de boxe de la catégorie super-coqs des quatre principales fédérations, a défendu son titre avec une victoire par TKO au 6e round contre le méxicain Luis Neri. Près de 43 000 spectateurs étaient présents pour assister au premier événement de boxe au Tokyo Dome en 34 ans, depuis le combat de Mike Tyson contre James Douglas en février 1990.

Mardi 8

Le revenu d’exploitation de Toyota pour l’année fiscale se clôturant en mars 2024 s’est élevé à 5 352 milliards de yens (environ 31 milliards d’euros). C’est la première entreprise japonaise à dépasser les 5 000 milliards de yens. L’engouement pour les véhicules hybrides et la faiblesse du yen sont les principaux facteurs de cet excellent résultat.

Le ministre de l’Environnement Itô Shintarô a présenté des excuses en personne auprès des victimes de Minamata, après que des représentants qui s’exprimaient lors d’une réunion au ministère ont été interrompus en plein milieu de leur discours. Leur temps de parole avait été jugé trop long par les membres du ministère, qui ont coupé leur microphone.

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L’Agence de la construction, du transport et des technologies des chemins de fer japonais (JRTT) a fait savoir que l’ouverture d’une ligne de Shinkansen jusqu’à Sapporo, sur l’île de Hokkaidô, n’aura sans doute pas lieu pour le début de l’année 2031 comme il était prévu à l’origine, à cause des difficultés que posent la construction du tunnel.

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La date de l’ouverture d’une ligne de Shinkansen jusqu’à Sapporo est repoussée

Mercredi 9

Le juge aux affaires familiales de Nagoya a autorisé un homme de la préfecture d’Aichi à changer son nom de famille pour celui de son partenaire de même sexe, considérant qu’il était socialement accepté qu’un couple homosexuel soit considéré de la même manière que tout autre couple marié.

Le patineur artistique Uno Shôma a annoncé sa retraite.

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À 26 ans, le champion de patinage artistique Uno Shôma prend sa retraite

Uno Shôma, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022 (Reuters).

Jeudi 10

Le maire de Genkai (préfecture de Saga), Wakiyama Shintarô, a annoncé la candidature de la ville pour accueillir un site d’élimination finale de déchets radioactifs de haute activité et à vie longue (HAVL). Il s’agit de la troisième municipalité à postuler, après Suttsu et Kamoenai, toutes deux situées à Hokkaidô.

Mardi 14

Sharp a annoncé son retrait du marché des panneaux LCD pour téléviseurs. La production de l’usine de Sakai (préfecture d’Osaka) cessera d’ici fin septembre.

Jeudi 16

JR Central a annoncé la suspension de l’excavation d’un tunnel pour sa ligne Maglev Chûô Shinkansen. Les travaux semblent être à l’origine de la baisse du niveau d’eau des puits et des réservoirs à Mizunami, dans la préfecture de Gifu. Une étude géologique est prévue.

Toshiba a annoncé que la société proposerait une retraite anticipée à 4 000 de ses employés, réduisant ainsi ses effectifs jusqu’à 6 %.

Vendredi 17

La police métropolitaine de Tokyo a arrêté trois représentants du parti politique Tsubasa no Tô, accusés d’avoir violé le code électoral en entravant les campagnes d’autres partis lors d’une élection partielle à la Chambre des représentants en avril dernier.

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Le leader d’un parti politique arrêté pour avoir gêné les discours de campagne de ses opposants

e district de Tokyo, Ototake Hirotada (à gauche), du président du Parti démocrate du peuple Tamaki Yûichirô (deuxième à gauche) et de la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko (quatrième à gauche), devant la gare de Kameido à Tokyo, le 16 avril 2024. (Jiji Press) Nemoto Ryôsuke du parti Tsubasa no Tô (au premier plan à droite) perturbant la campagne du candidat aux élections partielles du 15district de Tokyo, Ototake Hirotada (à gauche), du président du Parti démocrate du peuple Tamaki Yûichirô (deuxième à gauche) et de la gouverneure de Tokyo Koike Yuriko (quatrième à gauche), devant la gare de Kameido à Tokyo, le 16 avril 2024. (Jiji Press)

La Diète a adopté un amendement au Code civil, rendant possible la garde partagée des parents après un divorce. Cette nouvelle législation devrait entrer en vigueur en 2026.

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