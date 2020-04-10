El parque Mobara, con 2.850 cerezos somei yoshino y de otras variedades, fue construido utilizando las laderas, el estanque y otras características naturales del terreno en el que se asienta. Muchos amantes del hanami acuden al parque durante el festival de los cerezos en flor cada año, cuando los sakura que hay alrededor del amplio estanque florecen plenamente.

Parque Mobara (Chiba)

Variedad : somei yoshino, etc.

: somei yoshino, etc. Número de árboles : 2.850

: 2.850 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1325-1 Takashi, Mobara-shi, Chiba

: 1325-1 Takashi, Mobara-shi, Chiba Sitio web: Asociación de Turismo y Productos Locales de la Prefectura de Chiba

El festival del sakura consiste en una serie de eventos, desde actuaciones de wadaiko y conciertos de pop, hasta un bazar y un mercadillo. Cuando los cerezos son iluminados en la noche, adquieren una apariencia de ensueño. El parque se encuentra además junto al Club de Campo de Mobara, donde el presidente estadounidense Donald Trump jugó al golf con el primer ministro Abe Shinzō en mayo de 2019.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Mobara.)