Le parc de Mobara, qui comprend plus de 2 800 cerisiers de différentes variétés, a été aménagé en profitant du relief des collines, de l’étang et des autres caractéristiques de son terrain naturel. De nombreux amateurs de « hanami » (contemplation des fleurs) affluent vers le parc pendant le festival des cerisiers chaque année, lorsque les arbres autour du grand étang sont en pleine floraison. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le festival des cerisiers propose une large gamme d’événements, des performances de tambours japonais (taiko) aux concerts pop en passant par un bazar et un marché aux puces. Les arbres revêtent un aspect onirique lorsqu’ils sont éclairés la nuit.

Soit dit en passant, le parc est adjacent au terrain exclusif Mobara Country Club, où le président américain Donald Trump a joué au golf avec le Premier ministre Abe Shinzô en mai 2019.

Parc de Mobara (Chiba)

Adresse : 1325-1 Takashi, Mobara-shi, Chiba-ken

Nombre d’arbres : 2 850

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, etc.

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Admission : gratuite

Site Web

(Photo de titre : © Ville de Mobara)