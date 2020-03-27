Numerosos cerezos somei yoshino fueron plantados a lo largo de 10 kilómetros para conmemorar el fin de las obras del canal Ōkōzu, construido para controlar los desbordamientos en el curso del río Shinano. Una de las peculiaridades del Festival de los cerezos en flor de Tsubame que se celebra junto al canal es el desfile de oiran, cortesanas de clase alta del antiguo Japón, que se celebra el tercer sábado de abril.

Canal Ōkōzu (Niigata)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 1.500

: 1.500 Fecha : entre comienzos y finales de abril

: entre comienzos y finales de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Gosengoku, Tsubame-shi, Niigata

: Gosengoku, Tsubame-shi, Niigata Sitio web: Asociación de Turismo de Tsubame

El río Shinano es el más largo de Japón y es una fuente de riqueza para las personas que viven junto a su caudal. Históricamente ha sido propenso a desbordarse, por lo que también ha traído mucha destrucción. El canal Ōkōzu fue construido para controlar estos desbordamientos, derivando el agua desde el Shinano hacia el Mar del Japón. Su construcción comenzó en 1907 y tardó 22 años en ser completada. Gracias al canal, la llanura de Echigo se ha convertido en la mayor productora de arroz de Japón. Un museo situado cerca de la espectacular fila de cerezos alberga exposiciones sobre la historia del río Shinano y del canal Ōkōzu.

Cerca del canal Ōkōzu

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de Tsubame.)