El parque Takada alberga 4.000 cerezos que son iluminados al caer la noche con 3.000 faroles en su época de plena floración. El reflejo de los pétalos en el foso ofrece una escena de una belleza exquisita. El parque también es conocido como uno de los tres mejores lugares para ver los cerezos nocturnos en el país.

Parque Takada (Niigata)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura

: somei yoshino, shidarezakura Número de árboles : 4.000

: 4.000 Fecha : a mediados de abril

: a mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 44-1 Motoshiro-chō, Jōetsu-shi, Niigata

: 44-1 Motoshiro-chō, Jōetsu-shi, Niigata Sitio web: Asociación de Turismo de la prefectura de Niigata

El parque está construido sobre el antiguo enclave del castillo de Takada y alberga un festival anual de los cerezos en flor. Los primeros 2.200 sakura del lugar fueron plantados en los terrenos del antiguo castillo en 1909 por un grupo de veteranos de guerra. En cinco años, esos cerezos comenzaron a florecer en todo su esplendor, y desde 1917 se ha permitido el acceso a estos terrenos a todas las personas. Hoy el festival se ha convertido en un símbolo de la primavera en Niigata, y atrae a visitantes de aquí y allá con sus más de 300 puestos callejeros que sirven una variedad de comida y bebida.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de la Convención de Turismo de Jōetsu.)