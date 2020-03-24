El castillo de Komoro tiene una singularidad: se ubica en un solar que está a menor altura que el resto de la ciudad. El parque construido en sus antiguos terrenos, llamado Kaiko-en, cuenta con 500 somei yoshino y otros árboles, incluyendo una variedad de cerezos llorones únicos de Komoro.

Ruinas del castillo de Komoro (Nagano)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, higanzakura, komoro yaebeni-shidarezakura

: somei yoshino, shidarezakura, higanzakura, komoro yaebeni-shidarezakura Número de árboles : 500

: 500 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : de 9:00 a 17:00 (el zoológico y el parque de atracciones tienen horarios diferentes)

: de 9:00 a 17:00 (el zoológico y el parque de atracciones tienen horarios diferentes) Entrada (a todas las instalaciones) : 500 yenes

: 500 yenes Dirección : 311 Tei, Komoro-shi, Nagano

: 311 Tei, Komoro-shi, Nagano Sitio web: Organización del Turismo de Nagano (Parque Kaiko-en de las ruinas del castillo de Komoro)

Durante el festival de los cerezos en flor que se celebra en las ruinas del castillo de Komoro los cerezos son iluminados con faroles al caer la noche (yozakura), y los visitantes pueden disfrutar además de té matcha y dulces (por unos 500 yenes) servidos por maestros en la ceremonia del té ataviados con armaduras semejantes a las del período Sengoku. En Komoro se desarrolla una famosa serie de animación, por lo que muchos visitantes participan en este festival haciendo cosplay.

(Banner photo © Komoro Tourism Bureau.)