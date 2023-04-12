Les vestiges du château de Komoro ont ceci d’unique qu’ils se situent à une hauteur plus basse que la ville. Environ 500 cerisiers poussent sur les anciennes terres de l’édifice, reconverties en un parc, et parmi eux, une variété de cerisier pleureur (shidare-zakura) que l’on trouve uniquement à Komoro. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Du 1er au 25 avril 2023, un festival des cerisiers se tient dans les ruines du château de Komoro, qui propose d’apprécier des illuminations tout en savourant du thé vert et des gâteaux japonais servis par des personnes en armure de guerrier de l’époque Sengoku (1467-1615).

Les vestiges du château de Komoro (Nagano)

Adresse : 311 Tei, Komoro-shi, Nagano

Nombre d’arbres : 500

Floraison : début à mi-avril

Variétés : somei yoshino, shidare-zakura, higan-zakura, komoro yaebeni-shidare-zakura

Horaires : 9 h 00 à 17 h 00

Tarif : 300 yens

Site officiel (en anglais)

(Photo de titre © Bureau du tourisme de Komoro)