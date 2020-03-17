Una hilera de cerezos se extiende a lo largo de un kilómetro en la ribera del río Miya, en el noroeste del Gekū (el santuario exterior de Ise). El área ha sido conocida como el “cruce de los cerezos” desde el período Edo, cuando los viajeros, a falta de un puente, utilizaban un barco para cruzar esta vía fluvial.

Parque Miyagawa Tsutsumi (Mie)

Variedad : somei yoshino, yamazakura

: somei yoshino, yamazakura Número de árboles : 600

: 600 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : el parque Miyagawa Tsutsumi se extiende entre Nakajima 1-chōme, Nakajima 2-chōme, y Miyagawa 2-chōme en la ciudad de Ise, en Mie

: el parque Miyagawa Tsutsumi se extiende entre Nakajima 1-chōme, Nakajima 2-chōme, y Miyagawa 2-chōme en la ciudad de Ise, en Mie Sitio web: Información turística de Ise

Aunque las flores del parque Miyagawa Tsutsumi son conocidas como hitome senbon (mil cerezos de un vistazo), en realidad solo hay unos 600 sakura. Cuando estos árboles florecen plenamente se celebra un festival de primavera en el que también se iluminan los cerezos que crecen junto al río cuando cae la noche.

Cerca del parque Miyagawa Tsutsumi

(Fotografía del encabezado: © Información turística de Ise.)