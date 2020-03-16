Au nord-ouest du célébrissime sanctuaire d’Ise, dans la préfecture de Mie, de très nombreux cerisiers bordent les rives du fleuve Miya sur plus d’un kilomètre. Cette zone est connue comme la « traversée des cerisiers » depuis l’époque d’Edo, lorsque les voyageurs, en l’absence de pont, utilisaient un ferry pour traverser la voie navigable. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Bien que les fleurs du parc Miyagawa Tsutsumi soient connues sous le nom de hitome senbon (« mille cerisiers en un coup d'œil »), il n’y a en fait qu’environ 600 arbres dans les environs. Une fête du printemps a lieu lorsque les fleurs sont à leur apogée, accompagnée d’illuminations nocturnes au bord de la rivière.

Parc de Miyagawa Tsutsumi (Mie)

Adresse : Nakajima 1-chôme (également Nakajima 2-chôme et Miyagawa 2-chôme), Ise-shi, Mie-ken

Nombre d’arbres : 600

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Illuminations : de 18 h à 22 h

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre : © Centre d’informations touristiques d’Ise)