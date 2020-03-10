En las costas septentrionales del lago Biwa hay un paseo con unos 800 cerezos que se extiende a lo largo de cuatro kilómetros. Los espectaculares sakura plantados a lo largo de la accidentada costa de Kaizu Ōsaki—conocida como una de las ocho vistas del lago Biwa— y la mística isla de Chikubushima en el horizonte contrastan con el profundo azul de las aguas del mayor lago de Japón.

Kaizu Ōsaki (Shiga)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 800

: 800 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Makinochō-kaizu, Takashima-shi, Shiga

: Makinochō-kaizu, Takashima-shi, Shiga Sitio web: Informacion turística de la ciudad de Takashima

Para disfrutar de los cerezos en flor de Kaizu Ōsaki los visitantes pueden atravesar a pie el túnel de pétalos rosa, contemplar las flores desde la distancia desde otra orilla o subir a una barca que funciona durante la temporada de hanami para deleitarse con el paisaje desde el lago.

Muchos de los cerezos somei yoshino situados a lo largo del paseo tienen más de 80 años de antigüedad, pero también hay árboles más jóvenes que han sido plantados por agrupaciones locales para preservar la espectacular vista de los sakura junto al lago para las generaciones futuras.

Cerca de Kaizu Ōsaki

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Biwako Takashima.)