Au nord du lac Biwa, le plus grand du Japon, s’étend la rive accidentée de Kaizu Ôsaki, le long de laquelle s’épanouissent environ 800 cerisiers. Le paysage redouble de charme lors de la floraison, entre le début et la mi-avril, avec en toile de fond la petite île de Chikubu et ses magnifiques temples. Kaizu Ôsaki a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La rive de Kaizu Ôsaki, au nord de Kyoto, fait partie des Huit plus belles vues du lac Biwa. Les visiteurs peuvent se balader à travers un tunnel de pétales roses et prendre une barque pour contempler les cerisiers depuis le lac.

De nombreux cerisiers de la variété somei yoshino, la plus commune, sont âgés de plus de 80 ans, mais de jeunes arbres sont également plantés par des associations locales afin de pouvoir préserver le paysage pour les générations suivantes.

Rive de Kaizu Ôsaki (Shiga)

Adresse : Makinochô-kaizu, Takashima-shi, Shiga-ken

Nombre d’arbres : 800

Floraison : début à mi-avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

(Photo de titre © Association touristique du lac Biwa Takashima)