El Ninna-ji fue construido en el año 888 y hoy es un Patrimonio Cultural del Mundo. Los singulares cerezos omurozakura del templo—que los poetas han comparado con los cerezos en flor del monte Yoshino—tienen un florecer tardío y son mucho más bajos que otras variedades. Estos crecen en el lado oeste del templo entrando por la puerta interior y florecen cuando la primavera va cediendo ante el verano en Kioto.
Templo Ninna-ji (Kioto)
- Variedad: omuroariake, somei yoshino, shidarezakura
- Número de árboles: 550 (200 cerezos omuro)
- Fecha: de comienzos a mediados de abril
- Horario: de 8:00 a 17:00 (acceso hasta las 17:00)
- Pícnic: sí, pero solo al este de la pagoda, cerca del santuario de Kusho Myōjin. No se permite beber alcohol.
- Entrada: 500 yenes
- Dirección: 33 Omuro-ōuchi, Ukyō-ku, Kioto
- Sitio web: Templo Ninna-ji
El Ninna-ji alberga muchos edificios históricos de importancia en sus terrenos, incluyendo su pabellón principal (Kon-dō, un tesoro nacional) y bienes culturales de importancia como la pagoda, el Miei-dō, y el Kannon-dō. Los cerezos omurozakura fueron plantados aproximadamente en el período que estos edificios fueron construidos. Las variadas pinturas, estatuas y otros artefactos históricos de gran valor, incluyendo la imagen dorada de Amitabha, un tesoro nacional, pueden verse en el museo Reihōkan.
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(Fotografía del encabezado: © Templo Ninna-ji.)