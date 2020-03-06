El Ninna-ji fue construido en el año 888 y hoy es un Patrimonio Cultural del Mundo. Los singulares cerezos omurozakura del templo—que los poetas han comparado con los cerezos en flor del monte Yoshino—tienen un florecer tardío y son mucho más bajos que otras variedades. Estos crecen en el lado oeste del templo entrando por la puerta interior y florecen cuando la primavera va cediendo ante el verano en Kioto.

Templo Ninna-ji (Kioto)

Variedad : omuroariake, somei yoshino, shidarezakura

: omuroariake, somei yoshino, shidarezakura Número de árboles : 550 (200 cerezos omuro)

: 550 (200 cerezos omuro) Fecha : de comienzos a mediados de abril

: de comienzos a mediados de abril Horario : de 8:00 a 17:00 (acceso hasta las 17:00)

: de 8:00 a 17:00 (acceso hasta las 17:00) Pícnic : sí, pero solo al este de la pagoda, cerca del santuario de Kusho Myōjin. No se permite beber alcohol.

: sí, pero solo al este de la pagoda, cerca del santuario de Kusho Myōjin. No se permite beber alcohol. Entrada : 500 yenes

: 500 yenes Dirección : 33 Omuro-ōuchi, Ukyō-ku, Kioto

: 33 Omuro-ōuchi, Ukyō-ku, Kioto Sitio web: Templo Ninna-ji

El Ninna-ji alberga muchos edificios históricos de importancia en sus terrenos, incluyendo su pabellón principal (Kon-dō, un tesoro nacional) y bienes culturales de importancia como la pagoda, el Miei-dō, y el Kannon-dō. Los cerezos omurozakura fueron plantados aproximadamente en el período que estos edificios fueron construidos. Las variadas pinturas, estatuas y otros artefactos históricos de gran valor, incluyendo la imagen dorada de Amitabha, un tesoro nacional, pueden verse en el museo Reihōkan.

Cerca del templo Ninna-ji

(Fotografía del encabezado: © Templo Ninna-ji.)