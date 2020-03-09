Kasagiyama es un pequeño pueblo de montaña situado en el sur de la prefectura de Kioto, cerca de los tramos superiores del río Kizu. En el monte Kasagi hay plantados unos 3.000 cerezos, desde el pie del monte junto al río hasta el templo Kasagi-dera en la cumbre. Toda la colina queda envuelta en pétalos rosa en primavera.

El parque natural Kasagiyama (Kioto)

Variedad : somei yoshino, yamazakura

: somei yoshino, yamazakura Número de árboles : 3.000

: 3.000 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Kasagiyama y Hama, Kasagi-chō, Sōraku-gun, Kioto

: Kasagiyama y Hama, Kasagi-chō, Sōraku-gun, Kioto Sitio web: Federación del Turismo de Kioto

El icónico templo Kasagi-dera, en la cumbre del monte, es famoso por su talla de bodhisattva Maitreya en un enorme bloque de piedra—considerada la mayor imagen tallada de este tipo en Japón—y ha sido desde la antigüedad un centro de enseñanzas religiosas y devoción. La cumbre también es conocida por sus singulares formaciones rocosas y afloramientos.

Cerca del parque natural Kasagiyama

(Fotografía del encabezado: © Pueblo de Kasagi.)