Kasagi est une petite ville de montagne située à l’extrême sud de la préfecture de Kyoto, à proximité du cours supérieur de la rivière Kizu. Quelque 3 000 cerisiers ont été plantés sur le mont Kasagi, depuis son pied jusqu’au sommet où se trouve le temple Kasagi, ce qui en fait un paysage digne d’être admiré lors de la floraison au début avril. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleur par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Longtemps un lieu d’ascèse, le temple Kasagi est connu pour sa statue du bodhisattva Maitreya taillée à même la roche, qui serait la plus grande sculpture de ce type au Japon. Les étranges formations rocheuses visibles du sommet du mont Kasagi offre un paysage fascinant.

Le mont Kasagi

Adresse : Kasagiyama, Kasagi-chô, Sôraku-gun, Kyoto-fu

Nombre d’arbres : 3 000

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

(Photo de titre © ville de Kasagi)