El castillo de Himeji, un tesoro nacional, es también el primer lugar de Japón que fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Con unos 1.800 cerezos somei yoshino, yaezakura y shidarezakura, este también es uno de los mejores lugares del país para disfrutar de las flores del cerezo, cuyos pétalos de un rosa radiante destacan ante los muros blancos del castillo.

Castillo de Himeji (Hyōgo)

Variedad : somei yoshino, yaezakura, shidarezakura

: somei yoshino, yaezakura, shidarezakura Número de árboles : 1.800

: 1.800 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : De 9:00 a 17:00 (cierre a las 16:00)

: De 9:00 a 17:00 (cierre a las 16:00) Entrada : 2.500 yenes (mayores de 18 años y personas de fuera de la ciudad. A fecha de septiembre de 2026)

: 2.500 yenes (mayores de 18 años y personas de fuera de la ciudad. A fecha de septiembre de 2026) Dirección : 68 Honmachi, Himeji-shi, Hyōgo

: 68 Honmachi, Himeji-shi, Hyōgo Sitio web: Castillo de Himeji

Himeji es el mayor de los cinco castillos premodernos que han sobrevivido y que han sido designados como tesoro nacional, y acoge una serie de celebraciones centradas en la temporada de la floración de los cerezos, como el festival de los cerezos nocturnos (yozakura) en el jardín Nishinomaru—cuyo acceso suele estar cerrado al público—, donde se puede ver en el fondo la majestuosa figura del castillo.

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(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Himeji.)