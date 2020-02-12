日本最初の世界文化遺産である国宝・姫路城は、ソメイヨシノ、ヤエザクラ、シダレザクラなど計約1800本が植えられた桜の名所でもあります。天守の白壁に映えるピンク色の花を堪能できます。
兵庫・姫路城
- 桜の種類：ソメイヨシノ、ヤエザクラ、シダレザクラ
- 本数：約1800本
- 例年の見頃：3月下旬～4月上旬
- 開城時間：午前9時～午後5時（閉門は午後4時）
- 料金：入城料2500円（18歳以上・市外の方）（2026年9月時点）
- 所在地：姫路市本町68番地
- 公式HPなど： 世界遺産 姫路城
姫路城は、江戸時代以前に築城された天守がそのまま残っている「国宝5城」の中でも最大規模を誇ります。見頃に合わせて毎年さまざまなイベントが開催されます。中でも、普段は入ることができない夜の西の丸庭園で開催される「姫路城夜桜会」（有料）では、ライトアップされた夜桜と天守の共演が楽しめます。
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写真提供：姫路市