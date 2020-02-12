夙川河川敷緑地は、河川全体が公園として整備されている都市公園です。公園の総延長4キロメートルのうち、1200本のソメイヨシノを中心にさまざまな品種が植えられた桜並木は2.8キロメートルにおよびます。
兵庫・夙川河川敷緑地
- 桜の種類：ソメイヨシノ、オオシマザクラ、カンザンなど
- 本数：約1660本
- 例年の見頃：3月下旬～4月上旬
- 開園時間：24時間
- 飲食：住宅街に隣接のためマナーに注意
- 料金：無料
- 所在地：兵庫県西宮市大井手町 他
- 公式HPなど：西宮市・夙川河川敷緑地
桜は西宮市の市花に選定されています。同市の植物生産研究センターは、市オリジナルのサクラである「西宮権現平桜（にしのみやごんげんだいらざくら）」と「夙川舞桜（しゅくがわまいざくら）」を開発、苗木を生産しています。もちろん、夙川河川敷緑地でも見ることができます。
夙川河川敷緑地が住宅地に隣接していることから、市は「お花見マナー」の向上を呼び掛けています。ゴミの持ち帰りや騒音の防止など基本的なマナーのほか、夜間花見禁止区域の設置、一部区間の一方通行規制、バーベキューなど火器使用禁止、宴会用の場所取り禁止など、現地独自のルールもあるので、市のホームページをご確認ください。
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写真提供：西宮市