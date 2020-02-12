夙川河川敷緑地は、河川全体が公園として整備されている都市公園です。公園の総延長4キロメートルのうち、1200本のソメイヨシノを中心にさまざまな品種が植えられた桜並木は2.8キロメートルにおよびます。

兵庫・夙川河川敷緑地

桜の種類： ソメイヨシノ、オオシマザクラ、カンザンなど

ソメイヨシノ、オオシマザクラ、カンザンなど 本数： 約1660本

約1660本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 飲食： 住宅街に隣接のためマナーに注意

住宅街に隣接のためマナーに注意 料金： 無料

無料 所在地： 兵庫県西宮市大井手町 他

兵庫県西宮市大井手町 他 公式HPなど： 西宮市・夙川河川敷緑地

桜は西宮市の市花に選定されています。同市の植物生産研究センターは、市オリジナルのサクラである「西宮権現平桜（にしのみやごんげんだいらざくら）」と「夙川舞桜（しゅくがわまいざくら）」を開発、苗木を生産しています。もちろん、夙川河川敷緑地でも見ることができます。

夙川河川敷緑地が住宅地に隣接していることから、市は「お花見マナー」の向上を呼び掛けています。ゴミの持ち帰りや騒音の防止など基本的なマナーのほか、夜間花見禁止区域の設置、一部区間の一方通行規制、バーベキューなど火器使用禁止、宴会用の場所取り禁止など、現地独自のルールもあるので、市のホームページをご確認ください。

近隣の花見スポット

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写真提供：西宮市

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