Le parc Shukugawa s’étend sur quatre kilomètres le long de la rivière Shuku, qui traverse une paisible zone résidentielle entre les villes d’Osaka et Kobe. Au moment de la floraison des cerisiers, c’est quelque 1 600 arbres que les visiteurs peuvent contempler.

Le cerisier est la fleur officielle de la ville de Nishinomiya, dont le Centre de recherche botanique a créé deux variétés originales baptisées nishinomiya-gongendaira-zakura et shukugawa-mai-zakura, qui poussent dans le parc Shukugawa.

Les cerisiers qui longent la rivière Shuku sur environ 2,7 kilomètres sont très populaires, mais la municipalité demande fortement aux visiteurs de faire preuve de considération pour les résidents qui vivent à proximité. Ils doivent éviter de faire trop de bruit, ramener leurs détritus avec eux, et les barbecues sont interdits.

Le parc Shukugawa

Adresse : Ôide-chô, Nishinomiya-shi, Hyôgo-ken

Nombre d’arbres : 1 660

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino, ôshima-zakura, nishinomiya-gongendaira-zakura, shukugawa-mai-zakura, et autres

Horaires : 24h/24

Tarif : gratuit

Site officiel (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la ville de Nishinomiya)