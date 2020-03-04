El parque Shukugawa se sitúa a lo largo del río Shuku que fluye en medio de una tranquila área residencial entre Osaka y Kobe. En él se puede disfrutar de 1.200 cerezos somei yoshino y de otras variedades en una extensión de 2,8 kilómetros dentro de los 4 kilómetros que ocupa el parque.

Parque Shukugawa (Hyōgo)

Variedad : somei yoshino, ōshimazakura, kanzan, etc.

: somei yoshino, ōshimazakura, kanzan, etc. Número de árboles : 1.660

: 1.660 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Pícnic : sí, aunque el parque se encuentra en un área residencial, por lo que se pide no causar molestias a los vecinos.

: sí, aunque el parque se encuentra en un área residencial, por lo que se pide no causar molestias a los vecinos. Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Ōide-chō, Nishinomiya-shi, Hyōgo

: Ōide-chō, Nishinomiya-shi, Hyōgo Sitio web: Asociación del Turismo de Nishinomiya

La flor oficial de la ciudad de Nishinomiya es la del cerezo. El Centro de Investigación de Plantas de esta localidad ha creado dos variedades originales—la nishinomiya-gongendairazakura y la shukugawa-maizakura—que crecen en el parque Shukugawa. Aunque los sakura del parque son muy populares, la ciudad pide a los visitantes que tengan en cuenta la proximidad de la ribera del río con las viviendas privadas: deben llevarse la basura a casa y evitar ser muy ruidosos. Está prohibida la celebración de barbacoas o el uso de fuego, y no se pueden reservar espacios para el hanami utilizando una lona para picnic.

Sitios cercanos para el hanami

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Nishinomiya.)