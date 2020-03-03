Este parque se encuentra en los terrenos en los que se erigía el castillo Akashi en el pasado. Es un hermoso parque ajardinado con instalaciones deportivas que los lugareños suelen frecuentar para pasear. También atrae a numerosos visitantes cuando sus 1.000 cerezos somei yoshino florecen plenamente.
El parque Akashi (Hyōgo)
- Variedad: somei yoshino
- Número de árboles: 1.000
- Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: 1-27 Akashikōen, Akashi-shi, Hyōgo
- Sitio web: Parque Akashi
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Alquilar una barca en el mayor estanque del parque, el Kōnoike, es una forma estupenda de disfrutar de los cerezos en flor con una perspectiva diferente.
(Fotografía del encabezado: © Asociación de Horticultura y Parques de la Prefectura de Hyōgo.)