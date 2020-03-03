Este parque se encuentra en los terrenos en los que se erigía el castillo Akashi en el pasado. Es un hermoso parque ajardinado con instalaciones deportivas que los lugareños suelen frecuentar para pasear. También atrae a numerosos visitantes cuando sus 1.000 cerezos somei yoshino florecen plenamente.

El parque Akashi (Hyōgo)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 1.000

: 1.000 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1-27 Akashikōen, Akashi-shi, Hyōgo

: 1-27 Akashikōen, Akashi-shi, Hyōgo Sitio web: Parque Akashi

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Alquilar una barca en el mayor estanque del parque, el Kōnoike, es una forma estupenda de disfrutar de los cerezos en flor con una perspectiva diferente.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Horticultura y Parques de la Prefectura de Hyōgo.)