Le parc d’Akashi a été construit sur le terrain où se trouvait autrefois le château d’Akashi, dont il ne subsiste aujourd’hui que deux tours de guet. Une visite des ruines au printemps permet d’admirer en même temps un millier de cerisiers en fleur. Nous vous conseillons de monter en barque pour une contemplation depuis le vaste étang.

Le parc du château d’Akashi (Hyôgo)

Adresse : 1-27 Akashikôen, Akashi-shi, Hyôgo-ken

Nombre d’arbres : 1 000

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino

Ouvert 24h/24

Entrée gratuite

Site officiel (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de l’horticulture et des parcs de la préfecture de Hyôgo)