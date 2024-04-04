Le parc d’Akashi a été construit sur le terrain où se trouvait autrefois le château d’Akashi, dont il ne subsiste aujourd’hui que deux tours de guet. Une visite des ruines au printemps permet d’admirer en même temps un millier de cerisiers en fleur. Nous vous conseillons de monter en barque pour une contemplation depuis le vaste étang.
Le parc du château d’Akashi (Hyôgo)
- Adresse : 1-27 Akashikôen, Akashi-shi, Hyôgo-ken
- Nombre d’arbres : 1 000
- Floraison : début avril
- Variétés : somei yoshino
- Ouvert 24h/24
- Entrée gratuite
- Site officiel (en anglais)
(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de l’horticulture et des parcs de la préfecture de Hyôgo)