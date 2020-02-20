Con sus 4.000 cerezos, el parque Utsubuki es conocido por ser uno de los mejores lugares para hacer hanami de la región de San’in. Tan hermosos como los propios cerezos son sus reflejos en el estanque Hagoromo. Unos 500 faroles añaden encanto al Festival de Primavera de Kurayoshi cuando los sakura están plenamente florecidos.

Parque Utsubuki (Tottori)

Variedad : somei yoshino, shidarezakura, etc.

: somei yoshino, shidarezakura, etc. Número de árboles : 4.000

: 4.000 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Pícnic : se permite hacer barbacoas en áreas designadas

: se permite hacer barbacoas en áreas designadas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Nakano-chō, Kurayoshi-shi, Tottori

: Nakano-chō, Kurayoshi-shi, Tottori Sitio web: Información Turística de Kurayoshi

Los extensos terrenos del parque incluyen el monte Utsubuki, donde, según cuenta la leyenda, una doncella celestial (hagoromo) descubrió la vestimenta emplumada que le había sido robada por un hombre con el que se había casado en el pasado. La doncella usó esa ropa para volar hasta el cielo, abandonando a su esposo, su hijo y todo recuerdo de la vida terrenal. Hoy las personas que visitan el estanque Hagoromo pueden comprar por 400 yenes un papel especial que se disuelve en el agua y escribir cualquier recuerdo vergonzoso o doloroso que preferirían olvidar. A continuación pueden ponerlo en el agua del estanque y rezar para que esos recuerdos desaparezcan junto al papel.

(Fotografía del encabezado: © Asociación MICE del Turismo de Kurayoshi.)