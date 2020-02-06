El castillo de Matsuyama se encuentra en una colina a 132 metros de altura en la ciudad de Matsuyama, y es uno de los 12 castillos de la era premoderna de Japón que han sobrevivido. Los cerezos se mantienen florecidos aquí más tiempo puesto que en el parque no solo hay somei yoshino, que florecen antes, sino también otras variedades que muestran sus pétalos más tarde.

Parque Shiroyama (Ehime)

Variedad: Somei yoshino, subakikanzakura, ōshimazakura, etc.

Somei yoshino, subakikanzakura, ōshimazakura, etc. Número de árboles: 200

200 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: acceso al castillo de 9:00 a 17:00 (cierra a las 17:30 en agosto y a las 16:30 en diciembre y enero. El servicio de teleférico y ascensor comienza a las 8:30)

acceso al castillo de 9:00 a 17:00 (cierra a las 17:30 en agosto y a las 16:30 en diciembre y enero. El servicio de teleférico y ascensor comienza a las 8:30) Entrada: 520 yenes para entrar al castillo y 520 para subir al teleférico o ascensor.

520 yenes para entrar al castillo y 520 para subir al teleférico o ascensor. Dirección: 1 Marunouchi, Matsuyama-shi, Ehime

1 Marunouchi, Matsuyama-shi, Ehime Sitio web: Castillo de Matsuyama

El castillo de Matsuyama, un conjunto muy fotogénico, está entre los 100 mejores castillos y los 100 mejores paisajes históricos de Japón. Para llegar hasta él los visitantes pueden subir un camino hasta la cima del monte Katsuyama o utilizar el funicular o el ascensor. Esta última opción hace que el castillo sea más accesible a los niños y a las personas de edad avanzada. El funicular también ofrece una vista única de los cerezos desde lo alto. Los visitantes que quieran ponerse en la piel de un señor feudal pueden probarse una armadura samurái en un espacio de la planta baja.

(Fotografía del encabezado: © Castillo de Matsuyama.)