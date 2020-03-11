Le château de Matsuyama est une perle rare : c’est l’un des 12 seuls châteaux du Japon qui conservent toujours leurs donjons d’origine. Il se trouve au sommet d'une colline de 132 mètres au milieu de la ville de Matsuyama, dans la préfcture d’Ehime. Au pied de l’édifice se trouve le parc Shiroyama et ses splendides cerisiers en fleurs. L'éclat des pétales roses persiste plus longtemps ici qu'ailleurs, puisque plusieurs variétés de cerisiers y sont présents. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le château de Matsuyama est un véritable paysage de carte postale d’une très importante valeur historique, car il fait partie de l’un des 12 seuls châteaux du Japon qui conservent toujours leurs donjons d’origine. Pour y accéder, les visiteurs peuvent soit grimper le sentier menant au sommet du mont Katsuyama, culminant à 132 mètres, soit prendre le téléphérique ou l’ascenseur, cette dernière option rendant le château plus accessible aux personnes âgées. Le téléphérique offre également une vue unique au-dessus des cerisiers en fleurs du parc Shiroyama, au pied du château.

Et puis, pour ceux qui veulent endosser la tenue d’un seigneur féodal et poser pour une photo souvenir, il est possible d’essayer des armures de samouraïs au premier étage.

Le château de Matsuyama (Ehime)

Adresse : 1 Marunouchi, Matsuyama-shi, Ehime-ken

Nombre d'arbres : 200

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, tsubaki kanzakura, ôshima-zakura, etc.

Horaires : château 9 h - 17 h (ferme à 17 h 30 en août et 16 h 30 en décembre-janvier. Le téléphérique et l’ascenseur démarrent à 8 h 30)

Admission : 520 yens pour entrer dans le château, 520 yens pour monter à bord du téléphérique ou dans l'ascenseur

Site Web

Autour du lieu

Les 12 châteaux du Japon qui conservent toujours leurs donjons d’origine

L’île aux chats d’Aoshima

(Photo de titre : © Château de Matuyama)