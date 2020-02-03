Las obras de paisajismo del parque Nishi comenzaron en 1885. Con el plantado de muchos árboles, entre ellos 1.300 cerezos, se materializó en medio de un entorno urbano de metrópoli un oasis verde para los vecinos del lugar. En primavera el parque se llena de personas que acuden a disfrutar del hanami, entre ellos quienes van por la noche para disfrutar de los yozakura iluminados.

Parque Nishi (Fukuoka)

Variedad: Somei yoshino, yōkōzakura

Somei yoshino, yōkōzakura Número de árboles: 1.300

1.300 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Pícnic: sí

sí Entrada: gratuita

gratuita Dirección: Nisikōen, Chūō-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka

Nisikōen, Chūō-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka Sitio web: Parque Nishi

El parque Nishi se encuentra en un terreno accidentado y cuenta con un mirador desde el que puede verse la ciudad de Fukuoka y la bahía de Hakata. El santuario de Terumo, en los terrenos del parque, está dedicado a Kuroda Yoshitaka (Kanbei), quien construyó un castillo y estableció un dominio en Fukuoka durante el período Edo, así como a su hijo Nagamasa.

(Fotografía del encabezado: © Parque Nishi.)