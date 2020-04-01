Создание парка Ниси в Фукуоке началось в 1885 году. В центре города высадили множество деревьев, в том числе 1300 вишен, и так появилось одно из излюбленных мест отдыха горожан. Весной в парке собираются, чтобы полюбоваться цветами; когда начинается цветение, устраивают ночную подсветку, и это зрелище «ночной сакуры» привлекает множество посетителей.
Парк Ниси расположен на холмах, оттуда открываются живописные виды на город Фукуока и залив Хаката. В святилище Тэрумо на территории парка почитается Курода Ёситака (Камбэй), построивший замок и основавший княжество в Фукуоке в период Эдо, а также его сын Нагамаса.
Парк Ниси (Фукуока)
- Сорта:сомэи-ёсино, ёкодзакура
- Количество деревьев: 1300
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Часы работы: 24 часа
- Вход бесплатный, можно устраивать пикники
- Адрес: Nisikōen, Chūō-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
- Вебсайт парка Ниси (на англ. яз)
Фотография к заголовку: © Парк Ниси