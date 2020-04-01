Создание парка Ниси в Фукуоке началось в 1885 году. В центре города высадили множество деревьев, в том числе 1300 вишен, и так появилось одно из излюбленных мест отдыха горожан. Весной в парке собираются, чтобы полюбоваться цветами; когда начинается цветение, устраивают ночную подсветку, и это зрелище «ночной сакуры» привлекает множество посетителей.

Парк Ниси расположен на холмах, оттуда открываются живописные виды на город Фукуока и залив Хаката. В святилище Тэрумо на территории парка почитается Курода Ёситака (Камбэй), построивший замок и основавший княжество в Фукуоке в период Эдо, а также его сын Нагамаса.

Парк Ниси (Фукуока)

Сорта:сомэи-ёсино, ёкодзакура

Количество деревьев: 1300

Период цветения: с конца марта до начала апреля

Часы работы: 24 часа

Вход бесплатный, можно устраивать пикники

Адрес: Nisikōen, Chūō-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka

Вебсайт парка Ниси (на англ. яз)

Фотография к заголовку: © Парк Ниси