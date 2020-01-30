En el parque Ōmura se encuentra el castillo de Kushima, histórica morada del clan Ōmura y hogar de unos 2.000 somei yoshino y otras 20 variedades de cerezo, incluyendo el ōmurazakura—designado por el Gobierno de Japón como un monumento natural. Aquí es popular también contemplar los cerezos iluminados por la noche.

Parque Ōmura (Nagasaki)

Variedad: Somei yoshino, ōmurazakura, etc.

Somei yoshino, ōmurazakura, etc. Número de árboles: 2.000

2.000 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Entrada: gratuita

gratuita Dirección: 1-43 Kushima, Ōmura-shi, Nagasaki

1-43 Kushima, Ōmura-shi, Nagasaki Sitio web: Ciudad de Ōmura

El ōmurazakura es una variedad de yaezakura descubierta en 1941 que muestra un gran número de pétalos, oscilando entre los 60 y los 200 por flor. Esta variedad florece un poco más tarde que la somei yoshino, entre comienzos y mediados de abril. El parque Ōmura es también famoso por contar con unos 300.000 iris japoneses que florecen entre finales de mayo y mediados de junio.

Ōmura Sumitada fue un señor del castillo de Kushima que vivió en el siglo XVI y que se convirtió en el primer daimio bautizado y también en el primero en enviar una misión diplomática a Europa. Aunque no forma parte de los “Lugares de los cristianos ocultos en la región de Nagasaki” que hoy son Patrimonio Mundial de la UNESCO, el parque cuenta con muchas reliquias de la época en la que los misioneros jesuitas se encontraban en Nagasaki.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Convenciones y Visitantes de la ciudad de Ōmura)