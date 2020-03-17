Le parc d’Ômura se situe sur le site du château de Kushima, la demeure historique du clan Ômura, et abrite quelque 2 000 cerisiers de plus de 20 variétés, y compris le cerisier ômura-zakura, désigné comme « Monument naturel ». L’observation nocturne des fleurs de cerisier illuminées est particulièrement prisée des visiteurs. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La variété de cerisier ômura-zakura, qui se trouve dans le parc d’Ômura, a été découverte en 1941. Elle possède un grand nombre de pétales, allant de 60 à 200 par fleur, et fleurit du début à la mi-avril, légèrement plus tard que la variété la plus classique de cerisier, le somei yoshino. Le parc est également célèbre pour ses quelques 300 000 iris japonais qui fleurissent de fin mai à mi-juin.

Ômura Sumitada était un seigneur féodal (daimyô) du château de Kushima au XVIe siècle. Il devint le premier daimyô à être baptisé, envoya même une mission en Europe. Bien qu’il ne fasse pas partie des « Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki » classés au patrimoine mondial de l’Unesco, le parc abrite de nombreuses reliques de l’époque où les missionnaires jésuites étaient actifs à Nagasaki.

Le parc d’Ômura (Nagasaki)

Adresse : 1-43 Kushima, Ômura-shi, Nagasaki-ken

Nombre d’arbres : 2 000

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, ômura-zakura, etc.

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

Autour du lieu

(Photo de titre © Ville d’Ômura)