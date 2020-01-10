Los cerezos que rodean las ruinas del castillo de Nago son de los que más temprano florecen en Japón. El intenso color rosado de las flores de los cerezos invernales de Ryūkyū, que pueden observarse desde el mirador de la torre del parque, ofrece un llamativo contraste con el color verde esmeralda de las aguas de la costa de Okinawa.

Parque del castillo de Nago (Okinawa)

Variedad: Ryūkyū kanhizakura

Ryūkyū kanhizakura Número de árboles: 3.800

3.800 Fecha: entre finales de enero y comienzos de febrero

entre finales de enero y comienzos de febrero Horario: abierto las 24 horas

abierto las 24 horas Picnic: sí

sí Entrada: gratuita

gratuita Dirección: 5511 Nago, Nago-shi, Okinawa

El Parque del castillo de Nago es un lugar espacioso que cuenta no solo con un área para la observación de los cerezos y de otras flores, sino también con enclaves naturales históricos, senderos para caminar, estanques y áreas de recreo. Es un lugar ideal para entrar en comunión con la naturaleza y disfrutar de una variedad de deportes. La ciudad también es famosa por su festival de los cerezos que se celebra cuando los Ryūkyū kanhizakura florecen plenamente, y en el que se conmemora el “comienzo de la primavera en Japón”.

(Fotografía por cortesía del Parque del castillo de Nago.)