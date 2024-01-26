Les cerisiers du parc du château de Nago, à Okinawa, sont connus pour être les premiers à fleurir dans tout le Japon.

Le parc du château de Nago offre aux visiteurs de nombreux divertissements variés. La contemplation des cerisiers bien sûr, mais également des chemins de randonnée, un jardin botanique et une zone d’activités sportives.

Un festival se tient tous les ans à la fin janvier, lorsque les cerisiers de type Ryûkyû kanhi-zakura dévoilent leurs fleurs complètement épanouies. Cet événement commémore le « début du printemps au Japon ». (En 2026, le week-end du 31 janvier)

Le parc du château de Nago (Okinawa)

Adresse : 5511 Nago, Nago-shi, Okinawa

Nombre d’arbres : 2 200

Floraison : fin janvier à début février

Variétés : Ryûkyû kanhi-zakura

Horaires : toute la journée

Entrée gratuite

Site web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation du parc du château de Nago)