Las fantásticas iluminaciones decorativas que brillan en la diáfana atmósfera invernal son uno de los placeres de esta época.

Marumaru Motoo es un experto y productor de yakei (paisajes nocturnos), que viaja por todo el país para ver los despliegues de iluminación más espectaculares y los paisajes urbanos iluminados. Le hemos pedido que nos recomiende cinco atracciones imprescindibles de Japón. Los populares despliegues de iluminación están abarrotados durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, pero una vez pasadas esas fechas se pueden contemplar estas vistas a un ritmo más relajado.

El Reino de la Luz ocupa el primer lugar durante 7 años consecutivos

Huis Ten Bosch, “El Reino de la Luz” (Sasebo, prefectura de Nagasaki)

En el parque temático Huis Ten Bosch, que reproduce las calles de Europa, se celebra hasta el 6 de mayo de 2020 (miércoles).

El “Reino de la Luz” ha sido la muestra de iluminación que ha ocupado el primer lugar en la clasificación de iluminaciones más bellas de Japón durante siete años consecutivos. Alrededor de 13 millones de bombillas se utilizan para crear una ciudad fantástica y brillante en el parque temático Huis Ten Bosch. Hay un sinfín de lugares por ver comenzando por el “Mundo Plateado”, una iluminación blanca que simula la nieve que debutó esta temporada, e incluyendo también la “Noria de la Luz” que ofrece vistas del parque temático, la “Cascada de la Luz, Blue Wave” y el espectáculo colorido en el “Canal de la Luz y la Fuente”.

“En el mundo de la iluminación, que tiende a ser más y más extravagante cada año, parece un retroceso pero al mismo tiempo una novedad convertir toda una zona en un espacio blanco como la nieve. ¡La audacia y sensibilidad necesarias para lograrlo es impresionante!” (Marumaru Motoo)

Un consejo de Marumaru:

“Después de visitar un área colorida y brillante, ver la exhibición totalmente blanca del Mundo Plateado le hará apreciar aún más el mundo del color”.

La iluminación “analógica” recrea las formas y colores de las flores

El Ashikaga Flower Park: Jardín de Flores Iluminadas (Ashikaga, prefectura de Tochigi)

Esta muestra de iluminación se lleva a cabo en el Ashikaga Flower Park, un parque temático famoso por sus glicinias.

Esta es una de las tres iluminaciones más famosas de Japón. El parque de 94.000 metros cuadrados está decorado con más de 5 millones de bombillas LED. La exhibición de la “Historia de Glicinas de Luz” muestra cuatro colores que varían por cada tronco, aplicando la magia de la iluminación para expresar la belleza del color cambiante de la glicinia. Los espectadores también pueden contemplar la fantástica vista de las flores reflejadas en la superficie del agua.

“El parque temático sufrió algunos daños por el tifón, pero la población local se unió para volver a poner en marcha los despliegues de iluminación en solo dos semanas. El Jardín de las Flores Iluminadas es conocido por tener la mejor iluminación analógica de Japón, con todo hecho a mano. Los diseñadores de la jardinería, que conocen las flores reales, pintaron sobre las luces LED para conseguir los colores más naturales posibles, a la vez que les daban forma para que parecieran realistas”.

Un consejo de Marumaru:

“Mientras camine por el enorme parque temático puede disfrutar de la vista de cada flor que se encuentre, pero si se da la vuelta a veces para ver todo el panorama, podrá experimentar una sensación completamente diferente”.

El precursor del estilo de iluminación vivencial

Parque de atracciones Izu Granpal: Granillumi (Itō, prefectura de Shizuoka)

El parque de atracciones Izu Granpal da la bienvenida a niños, adultos e incluso perros, ofreciendo la oportunidad no solo de ver sino también de experimentar las atracciones de iluminación. Los planes actuales de la iluminación se llevarán a cabo hasta el lunes 31 de agosto de 2020.

El parque ofrece a los visitantes una serie de espectáculos a intervalos de 10 minutos, entre los que se encuentran el “Show de Luz y Sonido”, con una iluminación que baila al ritmo de la música; el “Show de Láser a Todo Color”, que despliega un mundo fantástico tan vibrante como una aurora; y el “Show de la Gran Visión”, que utiliza una pantalla LED gigante sincronizada con la música. Otra atracción popular es “Ryūsei” (Meteorito) que ofrece la experiencia de deslizarse sobre una pantalla de iluminación en una tirolina.

“Este es el precursor del estilo de iluminación vivencial. Una característica del parque es que reúne, en una sola área, la tecnología de la luz de Japón presentando una enorme gama de diferentes texturas de luz mediante la utilización de bombillas LED, linternas y otras fuentes de iluminación”.

Un consejo de Marumaru:

“Cuando vea la iluminación pasando a toda velocidad por delante de usted mientras suba en la tirolina, su impresión de las luces será completamente diferente a cuando las mire mientras pasea”.

La vista nocturna y la iluminación de la costa Shōnan, ideal para parejas

Shōnan no Hōseki: Festival de luces y colores vibrantes de Enoshima (Shōnan, prefectura de Kanagawa)

Un festival de luces y colores que ilumina los lugares famosos de Enoshima, centrado en la Vela de Enoshima, el símbolo de Shōnan. La iluminación se llevará a cabo hasta el domingo 16 de febrero de 2020.

“Final de Shōnan no Hōseki”, que se está celebrando durante la última semana del 8 al 16 de febrero, presenta un bordado luminoso mediante la utilización de bolas de espejos y otros dispositivos de reflexión.

“El bello diseño de la iluminación es una de sus particularidades. En lugar de emplear colores primarios para las luces, hay tonos pasteles y blanquecinos que son agradables a la vista. La luz reflejada de los cristales y otros objetos colocados entre las fuentes de luz también es hermosa. En el camino que sale del parque hay un mirador con vistas al puerto de yates iluminado. Es necesario venir mentalizado para tener que esperar en algunas colas porque es muy popular, especialmente entre las parejas jóvenes”.

Un consejo de Marumaru:

“El cielo al atardecer es particularmente hermoso, con una vista de la iluminación combinada con el monte Fuji y el paisaje nocturno de la zona de Shōnan”.

Unos colores acordes con un entorno tropical

Jardín Botánico Tōnan: Paseo de la Luz 2019 (Okinawa, prefectura de Okinawa)

Se celebra hasta el domingo 5 de abril de 2020 en el Jardín Botánico Tōnan, un lugar en el extremo sur de Japón donde los visitantes pueden encontrar animales y naturaleza.

Se trata de un despliegue de iluminación cálida que se adapta al entorno de un jardín botánico. Las diversas exhibiciones incluyen la iluminación de la “Flor de Loto”, con flores iluminadas que flotan en la superficie del agua, así como las áreas del “Túnel de la Luz”, la “Casa del Árbol”, la “Alfombra de la Luz” y el “Lugar del Amor”.

“La iluminación recrea unas flores tropicales un tanto misteriosas. Las exhibiciones ofrecen la novedosa experiencia de los colores y formas del mundo natural de Okinawa. Los visitantes pueden disfrutar de estas magníficas vistas mientras recorren el parque botánico en un kart”.

Un consejo de Marumaru:

“La iluminación tiende a asociarse con el clima frío, pero como el clima en Okinawa es mucho más cálido que en otras partes de Japón, no tendrá que cobijarse y podrá disfrutar de las luces por más tiempo”.

Cómo apreciar al máximo las iluminaciones y tomar buenas fotos<

Aquí explicamos algunos puntos a tener en cuenta para apreciar al máximo las iluminaciones y tomar grandes fotos para Instagram.

El secreto de la apreciación: zapatos cómodos y abrigarse totalmente

“Asegúrese de abrigarse para no tener que volver a casa temprano por el frío, pensando particularmente en sus orejas, cuello, espalda, cintura, brazos y piernas. Siempre uso una bolsa de calor kairo para mi espalda y cintura, y uso guantes y calcetines gruesos. Además, es importante usar zapatos cómodos porque caminará mucho.”

Consejos para tomar fotos: crear profundidad con el contraste de colores

“Si presta atención al contraste, puede tomar hermosas fotos de la iluminación. Creo que las fotografías salen mejor, con un sentido de escala, cuando crea perspectiva a través de varios tipos de contraste, como incluir colores más fríos en el primer plano y más cálidos más atrás, o luces delante y árboles en el fondo.”

¡Siga los consejos de Marumaru y disfrute de las iluminaciones invernales!

Marumaru Motoo Crítico de yakei (paisajes nocturnos) de Japón. También productor de yakei e iluminación. Tiene tres récords mundiales Guinness: la pintura luminosa sobre tierra más grande del mundo, la escultura luminosa más grande del mundo y la proyección de mapeo 3D sobre una superficie acuática más grande del mundo. Ha sido asesor de turismo de vistas nocturnas para ciudades de todo Japón.



Sitio web oficial: Super Yakei de Marumaru Motoo Artículo relacionado [Diapositivas] Paisajes nocturnos del archipiélago japonés

(Traducido del original en japonés escrito por Fushimi Kaori y publicado en TV Tokyo Plus el 5 de enero de 2020.)

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