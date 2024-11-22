Hasta el 25 de diciembre la Tokyo Skytree ofrece a los visitantes distintas atracciones navideñas y un espectáculo de iluminación original.

La torre Tokyo Skytree, de 634 metros de altura, se transforma en estas fechas en el árbol de Navidad más alto del mundo. La original iluminación navideña en Tokyo Skytree Town, en el distrito de Sumida, Tokio, ofrece un espectáculo visual único en la ciudad.

Cada dos días, la torre se ilumina con colores que evocan la tradición navideña, creando una experiencia inolvidable para los visitantes. Sus tonos cambian entre el verde, inspirado en los abetos, y el rojo de las velas.

Además, en su mirador principal, situado a 350 metros de altura, los turistas pueden fotografiarse junto a un árbol de Navidad y ver a Sorakara-chan, la mascota de la Tokyo Skytree, ataviada con su traje navideño.

El mirador de la torre es decorado con adornos navideños a partir de noviembre.

Tokyo Skytree Town se transforma gracias a más de 500.000 luces LED que iluminan cada rincón del complejo entre las 16:00 de la tarde y hasta las 23:00 de la noche. La escalera de acceso a Solamachi, el centro comercial a los pies de la torre, se convierte en una pantalla gigante donde se proyectan animaciones y efectos luminosos que simulan una alfombra roja y coloridas decoraciones navideñas. Además, Sorakara-chan participa en el espectáculo para deleite de grandes y pequeños.

Iluminación de la cuesta Solami. Las luces también comenzarán en la cuesta Hanami a partir del 2 de diciembre.

En la plaza se forman colas para hacerse fotos delante de la carroza de Pegaso y de un árbol de ocho metros de altura.

El espíritu navideño se respira en cada rincón de la Tokyo Skytree. El mercado navideño, ubicado en la plaza exterior del tercer piso, brinda un ambiente cálido y acogedor donde los visitantes pueden encontrar con cabañas típicas adornadas con figuras de Papá Noel que ofrecen una amplia variedad de deliciosas comidas y productos navideños. Además, las actuaciones musicales en vivo en el tercer piso del sótano completan una experiencia única.

Un delicioso vaso de glühwein en una noche fría. Hay vasos con forma de bota disponibles para llevar a casa.

En la “Okashi no Ie” (Casa de los Pasteles) ubicada en la plaza, hay un enorme stollen (pan dulce alemán de Navidad) de 4 metros y 750 kilos que se corta y se vende en porciones.

También se iluminará el paseo que se extiende hacia Asakusa.

Para más información, incluidas las fechas del evento, se recomienda consultar la página web oficial de Tokyo Skytree Town Dream Christmas 2024 (en japonés).

Entrevista, texto y fotografías del equipo editorial de nippon.com.

(Traducido al español del original en japonés.)