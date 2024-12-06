634米高的东京晴空塔变身巨型“圣诞树”，在大都会的夜空中熠熠生辉，璀璨夺目。

东京晴空塔城（东京都墨田区）从11月起开启了一年一度的圣诞季彩灯活动。晴空塔披上亮丽的圣诞新装，象征蜡烛和日本冷杉颜色的红绿两种灯光隔日在塔身轮流点亮，让人从远处就能享受到浓浓的圣诞气氛。

距离地面350米高的观景台，设置了圣诞树装饰的摄影点，官方吉祥物Sorakara-chan也身着圣诞装，供游客拍照留念。

约50万个LED灯将晴空塔下的东京晴空塔城打造成灯火通明、温馨浪漫的世界（点灯时间：16时至23时）。通往商业设施东京晴空街道的大阶梯Sorami坂，通过台阶图形照明营造出美妙的视觉效果——时而是通向晴空塔的红地毯，时而是色彩艳丽的饰品,时而吉祥物 Sorakara-chan亮相，光影五彩斑斓，迎接着每一位游客的到来。

在四楼露天广场的圣诞集市，屋顶上装饰有圣诞老人的小木屋店铺鳞次栉比，出售着热腾腾的美食和各种圣诞商品。在地下三楼的特设会场，小提琴、爵士等的现场音乐表演，将圣诞气氛渲染得更加浓厚热闹。

彩灯活动将持续到12月25日。圣诞季中的东京晴空塔城，所到之处无不洋溢着温馨浪漫的节日气氛，它正在等待大家来此共享流光溢彩、其乐融融的夜晚。

向浅草方向延伸的散步道旁也亮起了彩灯

活动日程等详情，请参看官网晴空塔城 梦幻圣诞节2024

采访/撰文/图片：nippon.com日本网 编辑部

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